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Dudu rompe ligamento, passará por cirurgia e perderá restante da temporada do Palmeiras

Jogador sofreu uma torção no joelho direito, com ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão no menisco

Públicado em 

28 ago 2023 às 12:50
Agência Estado

Colunista

Agência Estado

Dudu se machucou na partida contra o Vasco, pelo Brasileirão
Dudu se machucou na partida contra o Vasco, pelo Brasileirão Crédito: Cesar Greco (Palmeiras)
Após deixar o campo ainda no primeiro tempo da partida com o Vasco, Dudu teve confirmadas nesta segunda-feira (28) lesões no joelho direito. O atacante terá que ser submetido a cirurgia e não deve mais entrar em campo para defender o Palmeiras na atual temporada. O time paulista é o vice-líder do Brasileirão e está nas quartas de final da Copa Libertadores.
Dudu sofreu uma torção no joelho direito, com ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e lesão no menisco. Ainda no Allianz Parque, no domingo, a condição de Dudu já preocupava comissão técnica e elenco palmeirense.
No vestiário, os médicos realizaram as primeiras avaliações, no qual suspeitaram de lesão do ligamento cruzado anterior - fato que foi confirmado nesta segunda-feira. Ele foi substituído por Breno Lopes ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos.
O Palmeiras não divulga prazo de recuperação da lesão dos seus jogadores e adota uma postura cautelosa, aguardando as primeiras respostas do atacante após a operação clínica. Dudu iniciará nesta semana a fisioterapia e passará por cirurgia nos próximos dias, ainda sem data marcada.

A ruptura do LCA é uma das mais preocupantes entre os atletas de alto rendimento. Bruno Henrique, atacante do Flamengo, ficou afastado por quase um ano após sofrer lesão do tipo, em 2022, e teve de passar por reconstrução ligamentar. Em cenário semelhante, Dudu deve retornar somente no início do próximo ano, para a disputa do Campeonato Brasileiro.
Aos 31 anos, Dudu foi preservado em muitos momentos pelo técnico Abel Ferreira nesta temporada - foi titular em dois terços dos jogos do Brasileirão - e, nos números, ficou abaixo de seu desempenho usual. Em 42 jogos disputados, marcou três gols e deu sete assistências.
Com a lesão confirmada, o jogador perderá a reta final do Campeonato Brasileiro - no qual o Palmeiras está na vice-liderança, atrás do Botafogo - e da Libertadores. Nesta quarta-feira (30), a equipe alviverde enfrenta o Deportivo Pereira para garantir vaga nas semifinais.

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