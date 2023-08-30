Flamengo sempre conta com bom público no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

A Gazeta pela empresa responsável pela venda das entradas para a partida em que o Rubro-Negro vai enfrentar o Athletico-PR pela 23ª rodada do Os ingressos para o jogo do Flamengo no Kleber Andrade , em Cariacica , estão esgotados. A informação foi confirmada em primeira mão para a reportagem depela empresa responsável pela venda das entradas para a partida em que o Rubro-Negro vai enfrentar o Athletico-PR pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro , no dia 13 de setembro, uma quarta-feira, às 21h30.

Até o início da tarde de terça-feira (29), mais de 15 mil ingressos foram comercializados. Ao fim do dia, apenas 1.000 entradas estavam disponíveis para o duelo que será realizado no Espírito Santo devido ao fechamento do Maracanã para reparos no gramado. Na manhã desta quarta (30), os ingressos se esgotaram. Ao todo, mais de 19 mil torcedores são esperados no Klebão.

Após a impossibilidade de realizar a partida no Rio de Janeiro , o Flamengo chegou a procurar o Estádio Mané Garrincha e a Neo Química Arena, mas a praça esportiva de Brasília também passa por reparos no gramado, e o Corinthians não cedeu o espaço ao rival carioca.

Com isso, o Flamengo optou pelo Kleber Andrade, velho conhecido do Rubro-Negro, onde o time não perde há sete anos. Em janeiro, o Fla esteve no Espírito Santo para a partida contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, o principal estádio do Estado também ficou lotado e assistiu a um empate sem gols

Your browser does not support the audio element. Ingressos para Flamengo x Athletico-PR no Kleber Andrade estão esgotados

Retrospecto do Flamengo no ES

Na história, o Flamengo esteve no Espírito Santo em 73 oportunidades. Somando 50 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Por aqui, balançou as redes por 162 vezes e sofreu 59 gols.

Antes da partida de janeiro de 2023, a última vez que o clube carioca esteve no Estado foi em 2018, quando enfrentou a Portuguesa (RJ) pela Taça Rio daquele ano. Na ocasião, com gols de Everton Ribeiro, Henrique Dourado e Geuvânio (2x), o Fla não tomou conhecimento do rival e aplicou um sonoro 4 a 0 para delírio dos torcedores presentes.

Também em 2018, o Flamengo derrotou o Boa Vista por 2 a 0 na disputa da Taça Guanabara. No ano anterior, fez duas partidas: um clássico contra o Fluminense pela Taça Rio, e uma partida contra o Paraná Clube na disputa da extinta Primeira Liga. Nas duas partidas, as equipes empataram por 1 a 1, mas na disputa contra os paranaenses, o Flamengo foi derrotado por 5 a 4, sendo eliminado da competição.