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Será?

Casagrande oferece Kleber Andrade para receber jogo do Vasco

Governador do Espírito Santo colocou o estádio à disposição do Cruz-maltino, que segue sem poder mandar seus jogos em São Januário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2023 às 18:20

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 18:20

Gabriel Pec comemora gol do Vasco sobre o Volta Redonda, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo Campeonato Carioca
Gabriel Pec comemora gol do Vasco sobre o Volta Redonda, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pelo Campeonato Carioca Crédito: Carlos Alberto Silva
A decisão da Segunda Câmara de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, manteve São Januário impossibilitado de receber jogos com torcida. Logo após o veredito, na tarde desta quarta-feira, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ofereceu o estádio Kleber Andrade para o Vasco.
"O Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, está preparado para receber todos os times e seleções. Colocamos o estádio à disposição do @VascodaGama caso queira mandar suas partidas em solo capixaba. Em breve, receberemos o jogo entre Flamengo x Athletico", postou o governador do ES, em suas redes sociais.
Propriedade do Governo do Estado, o Klebão vai receber o jogo do Flamengo, contra o Athletico-PR, no dia 13 de setembro, pela 23ª rodada do Brasileirão. A próxima partida do Cruz-Maltino, com o mando de campo, será contra o Fluminense, no dia 16. Até o momento, o clássico está marcado para São Januário.
Em janeiro deste ano, o Vasco atuou no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Na ocasião, pelo Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino foi derrotado por 2 a 1 pelo Volta Redonda. O atacante Gabriel Pec marcou o gol do Vasco.

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