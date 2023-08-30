Casagrande oferece Kleber Andrade para receber jogo do Vasco

A decisão da Segunda Câmara de Direito Privado, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, manteve São Januário impossibilitado de receber jogos com torcida. Logo após o veredito, na tarde desta quarta-feira, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ofereceu o estádio Kleber Andrade para o Vasco.