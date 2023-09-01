Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 22ª rodada

Sábado (02)
- Athletico-PR x Atlético-MG
Local: Ligga Arena, Curitiba
Horário: 16h
Transmissão: Rede Furacão
- Goiás x Internacional
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Botafogo x Flamengo
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (03)
- Grêmio x Cuiabá
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Horário: 11h
Transmissão: Premiere
- Fluminense x Fortaleza
Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta
- Corinthians x Palmeiras
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (SP)
- Bahia x Vasco
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere e SporTV
- América-MG x Santos
Local: Independência, Belo Horizonte
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Cruzeiro x Bragantino
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
Quarta-feira (27)
- São Paulo x Coritiba
Local: Morumbi, São Paulo
Horário: 19h
Transmissão: Premiere