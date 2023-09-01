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Programação

Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 22ª rodada

Fique por dentro de datas, horários, locais e como assistir ao seu time do coração em mais uma rodada do Brasileirão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2023 às 17:00

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 17:00

Botafogo faz clássico contra o Flamengo na 22ª rodada do Brasileirão
Botafogo faz clássico contra o Flamengo na 22ª rodada do Brasileirão Crédito: Vitor Silva

Sábado (02)

  • Athletico-PR x Atlético-MG

    Local:     Ligga Arena, Curitiba
    Horário: 16h
    Transmissão: Rede Furacão

  • Goiás x Internacional

    Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Botafogo x Flamengo

    Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (03)

  • Grêmio x Cuiabá

    Local:     Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Horário: 11h
    Transmissão: Premiere

  • Fluminense x Fortaleza

    Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta

  • Corinthians x Palmeiras

    Local: Neo Química Arena, São Paulo
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (SP)

  • Bahia x Vasco

    Local: Arena Fonte Nova, Salvador
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • América-MG x Santos

    Local: Independência, Belo Horizonte
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Cruzeiro x Bragantino

    Local: Mineirão, Belo Horizonte
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

Quarta-feira (27)

  • São Paulo x Coritiba

    Local: Morumbi, São Paulo
    Horário:     19h
    Transmissão: Premiere

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