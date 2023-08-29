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Seleção da Copa Espírito Santo 2023: conheça os 11 melhores da competição

Jornalistas do ge.globo escolheram a seleção com os 11 melhores jogadores da competição, que terminou no último sábado (26) com o título do Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2023 às 15:07

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 15:07

Serra vence o Rio Branco e conquista o título da Copa Espírito Santo
Serra venceu o Rio Branco e conquistou o título da Copa Espírito Santo Crédito: Henrique Montovanelli/FES
O Serra conquistou o inédito título e também dominou a Seleção dos Melhores da Copa Espírito Santo 2023. A eleição foi realizada pelos jornalistas do ge.globo Espírito Santo, que acompanharam os jogos da competição estadual.
O Cobra-Coral emplacou seis jogadores, o co-artilheiro e craque Gugu e o técnico Rodrigo César, eleito o melhor da Copa ES. O vice Rio Branco-ES e o semifinalista Porto Vitória tiveram dois representantes no time ideal. Por último, o Nova Venécia, que caiu nas semifinais, teve um jogador eleito.
A seleção eleita foi: Gustavo Belli (Rio Branco-ES); João Firmino (Serra), Lucas Sérgio (Serra), Gustavo Carbonieri (Rio Branco-ES) e Neto (Porto Vitória); Emerson Martins (Nova Venécia); Kauê (Serra) e Zé Gatinha (Serra); Edinho (Porto Vitória), Matheus Costa (Serra) e Gugu (Serra).
Seleção da Copa Espírito Santo 2023
Seleção da Copa Espírito Santo 2023 Crédito: ge.globo

Seleção da Copa Espírito Santo 2023

  • Goleiro: Gustavo Belli (Rio Branco-ES)
  • Lateral-direito: João Firmino (Serra)
  • Zagueiros: Lucas Sérgio (Serra) e Gustavo Carbonieri (Rio Branco-ES)
  • Lateral-esquerdo: Neto (Porto Vitória)
  • Volantes: Emerson Martins (Nova Venécia) e Kauê (Serra)
  • Meia: Zé Gatinha (Serra)
  • Atacantes: Edinho (Porto Vitória), Matheus Costa (Serra) e Gugu (Serra)
  • Técnico: Rodrigo César (Serra)
  • Craque: Gugu (Serra)
  • Revelação: Matheus Nobre (Nova Venécia)
  • Artilheiros: Edinho (Porto Vitória) e Gugu (Serra) - 10 gols

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