Agora pelo Serra, Rodrigo César conquista seu segundo título de Copa ES

Rodrigo César (vermelho) conquistou o segundo título de Copa Espírito Santo na carreira de técnico Crédito: Laila Pecorari/Serra FC

Em 2022, o campeão da Copa Espírito Santo foi o Vitória . O Alvianil também bateu o Rio Branco, nos pênaltis, e faturou o título. Na ocasião, a equipe de Bento Ferreira era treinada pelo atual técnico do Serra, que conquistara seu primeiro título na curta carreira como treinador.

Para Rodrigo, vencer a competição por uma equipe diferente representa uma afirmação da sua capacidade de conquistar títulos. "Estou muito feliz em estar conseguindo um bicampeonato com uma equipe diferente, que é o Serra. Muitos falaram que o Rodrigo ganhou no Vitória porque era uma equipe com uma condição financeira melhor, mas agora com um orçamento menor nós mostramos trabalho, chegamos na final e conquistamos o título", disparou.

Outro bicampeão

Zé Gatinha marcou dois gols na final da Copa Espírito Santo Crédito: Laila Pecorari/Serra FC

Além de Rodrigo César, outro personagem do Serra também conquistou mais um título da competição. Trata-se do atacante Zé Gatinha, que também estava no elenco do Vitória na conquista de 2022. Agora, com maior protagonismo, o jogador foi fator chave para a vitória na grande final, marcando dois gols, sendo um deles olímpico (gol de escanteio direto).

"É uma sensação inexplicável (marcar dois gols na final). Chegar na final com o Serra pela primeira vez na Copa Espírito Santo e fazer dois gols não é fácil. Foi um jogo bom, jogo grande, primeiro tempo não fomos bem, nosso treinador acertou nosso time no intervalo e voltamos melhor. Fui feliz com dois gols, mas o grupo todo está de parabéns", declarou Zé.

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