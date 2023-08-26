'Estaremos na final da Copa ES em 2024', diz presidente do Rio Branco

O presidente do Rio Branco, Paulo Pachêco Crédito: Jordan Nunes | Rio Branco

Com a derrota na final da Copa Espírito Santo para o Serra neste sábado (26), em Cariacica, o Rio Branco agora planeja os próximos passos para o fim de 2023 e já mira o calendário de 2024.

Mesmo com o revés deste sábado (26), o time faturou R$ 30 mil pelo vice-campeonato. De acordo com o presidente da equipe, Paulo Pachêco, o momento é de organizar os bastidores para que o clube possa voltar aos holofotes no próximo ano.

"Nesta final, vivemos a emblemática frase: 'quem não faz leva' [...] Independentemente disso, mais importante que o resultado, podemos enxergar o trabalho de reconstrução e saneamento da instituição. Chegamos à duas finais consecutivas com um orçamento que não era voltado para isso. Agora, para 2024, o clube encontra-se alinhado e organizado com suas contas. Além disso, temos o investimento da SAF, que nos garante R$ 50 milhões dentro dos próximos dez anos", disse o dirigente.

Na entrevista para A Gazeta, Pachêco afirmou que o Rio Branco trabalha para se manter na elite do futebol capixaba e que, certamente, também estará na próxima final de Copa Espírito Santo.

Fim do calendário

Com o encerramento da Copa ES, os times da primeira divisão do Estado não têm mais calendário até o fim de 2023. Visando manter o ritmo da equipe e a eficácia dos atletas, Paulo Pachêco frisa que o Rio Branco deve emprestar jogadores para equipes da segunda divisão capixaba e também para elencos de outros estados.