Rio Branco leva vantagem no retrospecto contra o Serra na Copa ES

Rodrigo César, técnico do Serra, e Max Sandro, técnico do Rio Branco Crédito: Laila Pecorari/Serra e Jordan Nunes/Rio Branco

Serra e Rio Branco se enfrentam neste final de semana pela final da Copa Espírito Santo 2023. A partida marca mais um confronto entre as equipes, que nutrem uma grande rivalidade ao longo de suas histórias. No entanto, essa é primeira vez em que o duelo acontece na final da competição.

O retrospecto entre Serra e Rio Branco é bastante equilibrado. Somando todas as competições, são 46 jogos, com 19 vitórias do Rio Branco, 17 do Serra e 10 empates. Porém, quando o assunto é Copa Espírito Santo, a conversa é diferente. Em 21 jogos entre os dois times no torneio, são 10 vitórias para o Capa-Preta, 6 para a Cobra-Coral e 5 empates.

O duelo mais recente entre ambos foi na edição deste ano. A equipe serrana saiu vencedora pelo placar de 2 a 1, em jogo da fase de grupos que aconteceu no Estádio Kleber Andrade , palco da final deste final de semana.

O treinador do Rio Branco, Max Sandro, destacou a dificuldade da decisão, apesar da vantagem histórica. "Sabemos que não é fácil chegar numa final e enfrentar uma equipe que foi uma das melhores da primeira fase, uma equipe forte, consolidada e que não teve tantas mudanças quanto a minha. Acredito que vamos fazer um bom jogo, sempre respeitando o adversário, temos nossa força, nossa torcida e vamos com muita garra buscar esse título", prometeu.

Já o treinador do Serra, Rodrigo César, afirma que a desvantagem histórica não interfere em nada na decisão. “Eu posso até passar para os atletas depois esses números, mas nosso grupo é muito concentrado e focado no que quer. Vivemos um momento muito bom e esperamos fazer um grande jogo", declarou.

Final da Copa ES