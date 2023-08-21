Rodrigo César, do Serra, vai em busca do seu segundo título da Copa ES

Rodrigo César chega em sua segunda final de Copa Espírito Santo em dois anos Crédito: Laila Pecorari/Serra FC

No próximo final de semana, Serra e Rio Branco fazem a final da Copa Espírito Santo 2023. As duas equipes da Grande Vitória se enfrentam no sábado (26), às 15h, no estádio Kleber Andrade , e o jogo tem um peso especial para um dos personagens da final. O treinador da equipe serrana, Rodrigo César, pode conquistar o seu segundo titulo na competição, e também na carreira como técnico.

No ano passado, Rodrigo estava à frente do Vitória, quando derrotou o mesmo Rio Branco nos pênaltis e se sagrou campeão da edição de 2022 . Agora, no comando do Serra, ele tem a oportunidade de vencer mais um troféu em sua curta carreira como treinador, que começou há pouco tempo e tem sido de sucesso.

Os números do comandante na competição são muito bons. Em 35 jogos, foram 22 vitórias, 8 empates e apenas 5 derrotas. Para os supersticiosos, Rodrigo nunca perdeu uma partida no Kleber Andrade, palco da final. São 4 vitórias e 1 empate até aqui. " Estou feliz por estar na final com o Serra. Com clubes da grandeza de Serra e Rio Branco, vai ser especial para o futebol capixaba. Esperamos um grande jogo e que vença quem estiver mais preparado no dia", declarou o treinador.

Diferentes sabores

Além de ser especial para Rodrigo César, a final do próximo final de semana também tem um peso a mais para o Serra. Isso porque é a primeira decisão de Copa Espírito Santo do clube em toda a história. "Quando eu cheguei ao Serra, desde o primeiro dia, eu já colocava esse desejo nos jogadores, que o objetivo principal era colocar o Serra no calendário nacional no próximo ano, na Série D, ter o calendário cheio. Estamos muito próximos disso. Para mim é uma satisfação enorme já ter ajudado o Vitória no ano passado. Agora estou podendo contribuir, junto com meus atletas, comissão e diretoria, por estar no momento de poder colocar o Serra novamente na Série D", celebrou Rodrigo.