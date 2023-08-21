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Jogo importante

Rodrigo César, do Serra, vai em busca do seu segundo título da Copa ES

Treinador da Cobra-Coral foi campeão da competição em 2022, quando ainda era treinador do Vitória, conquista que foi o primeiro título de sua carreira como técnico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2023 às 17:32

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 17:32

Rodrigo César chega a sua segunda final de Copa Espírito Santo em dois anos
Rodrigo César chega em sua segunda final de Copa Espírito Santo em dois anos Crédito: Laila Pecorari/Serra FC
No próximo final de semana, Serra e Rio Branco fazem a final da Copa Espírito Santo 2023. As duas equipes da Grande Vitória se enfrentam no sábado (26), às 15h, no estádio Kleber Andrade, e o jogo tem um peso especial para um dos personagens da final. O treinador da equipe serrana, Rodrigo César, pode conquistar o seu segundo titulo na competição, e também na carreira como técnico.
No ano passado, Rodrigo estava à frente do Vitória, quando derrotou o mesmo Rio Branco nos pênaltis e se sagrou campeão da edição de 2022. Agora, no comando do Serra, ele tem a oportunidade de vencer mais um troféu em sua curta carreira como treinador, que começou há pouco tempo e tem sido de sucesso. 
Os números do comandante na competição são muito bons. Em 35 jogos, foram 22 vitórias, 8 empates e apenas 5 derrotas. Para os supersticiosos, Rodrigo nunca perdeu uma partida no Kleber Andrade, palco da final. São 4 vitórias e 1 empate até aqui. " Estou feliz por estar na final com o Serra. Com clubes da grandeza de Serra e Rio Branco, vai ser especial para o futebol capixaba. Esperamos um grande jogo e que vença quem estiver mais preparado no dia", declarou o treinador. 

Diferentes sabores

Além de ser especial para Rodrigo César, a final do próximo final de semana também tem um peso a mais para o Serra. Isso porque é a primeira decisão de Copa Espírito Santo do clube em toda a história. "Quando eu cheguei ao Serra, desde o primeiro dia, eu já colocava esse desejo nos jogadores, que o objetivo principal era colocar o Serra no calendário nacional no próximo ano, na Série D, ter o calendário cheio. Estamos muito próximos disso. Para mim é uma satisfação enorme já ter ajudado o Vitória no ano passado. Agora estou podendo contribuir, junto com meus atletas, comissão e diretoria, por estar no momento de poder colocar o Serra novamente na Série D", celebrou Rodrigo.
Outro fator de peso para a decisão é que o adversário será o Rio Branco. O rival da Cobra-Coral também está indo para a sua segunda final de Copa consecutiva, e vai em busca do segundo título na competição. Para Rodrigo César, é uma honra jogar novamente contra o Capa-Preta. "Um adversário muito difícil, um clássico, um time que veio evoluindo ao longo da competição. Eles têm uma equipe experiente, muito qualificada e por isso vemos um adversário muito difícil. Mas estamos preparados para fazer uma grande partida. Temos certeza de que será um grande jogo", prometeu. 

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