Contra o Serra, Rio Branco vai disputar sexta final de Copa ES em sua história

Rio Branco conquistou a vaga da final de 2023 após semifinal diante do Nova Venécia Crédito: Jordan Nunes / Rio Branco

Rio Branco está novamente na decisão da Copa Espírito Santo . O torneio, que em 2023 chega a sua 20ª edição, passou apenas a definir o campeão, em finais, a partir de 2006. Desde então, o Capa-Preta foi o time que mais disputou o título, com seis presenças na decisão, ao lado do Real Noroeste.

A trajetória

A primeira final do Brancão foi contra a arquirrival Desportiva Ferroviária, em 2008. Os dois jogos decisivos foram realizados no estádio Engenheiro Araripe. Na ida, um empate de 1 a 1. David Dener abriu o placar para a Tiva e o lateral Helder empatou. Na volta, o 0 a 0 deu o título aos grenás, que jogavam com a vantagem do resultado de igualdade no placar agregado.

Desportiva 1 x 1 Rio Branco, em 2008 Crédito: Pauta Livre

Em 2009, o Rio Branco teve uma nova chance de levantar a taça. Desta vez, o adversário era o seu rival mais antigo: o Vitória. Assim como no ano anterior, o Brancão chegava às finais em desvantagem e o regulamento seria determinante para o título escapar das mãos do Capa-Preta. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Rio Branco venceu a volta, por 2 a 1, gols de Ronicley e Humberto, mas o resultado não foi o suficiente.

Em 2009, Vitória-ES bate Rio Branco-ES e fica com a Copa ES Crédito: Arquivo/A Gazeta

Em 2012, o Brancão novamente sucumbiu à Desportiva Ferroviária, na decisão da Copa Espírito Santo. Já na primeira partida, o Capa-Preta foi superado, por 2 a 0, no Engenheiro Araripe. Na volta, pressionado pelo resultado ruim, o Rio Branco voltou a perder, desta vez por 2 a 1, gol de Willy, no Salvador Costa, novamente ficou com o vice da Copinha.

Após três frustrações, enfim o Capa-Preta conquistou o título da Copa ES, em 2016. O adversário, desta vez, não foi nenhum dos tradicionais rivais. Quem enfrentou o Brancão foi o clube-empresa Espírito Santo FC. Na ida, empate de 1 a 1, no Engenheiro Araripe, com o meia Mádisson marcando para o Brancão. Na volta, no Kleber Andrade, o zagueiro Santiago e o volante Ramon fizeram os gols da vitória por 2 a 0, que assegurou a inédita taça para o Brancão.

Rio Branco x Espírito Santo Crédito: Sidney Magno Novo/ge.globo

Depois do título, o Rio Branco disputaria uma final de Copa ES apenas no ano passado, outra vez contra o Vitória. A decisão foi em jogo único, no estádio Kleber Andrade, com o uso do árbitro de vídeo. Após sair atrás do marcador, o Brancão empatou a partida. No último lance da partida, em um pênalti marcado com o auxílio do VAR e convertido pelo meia-atacante Rafinha. Com o resultado de 1 a 1, a taça foi decidida nas penalidades máximas. Na disputa, Rafinha e Maurício desperdiçaram as suas cobranças e o Rio Branco perdeu por 4 a 2.

Vitória x Rio Branco se enfrentaram na final da Copa Espírito Santo 2022 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Todas as finais de Copa ES do Rio Branco

2008 - Desportiva Ferroviária 0 x 0 Rio Branco-ES (ida: 1 x 1)



2009 - Vitória-ES 1 x 2 Rio Branco-ES (ida: 1 x 0)



2012 - Rio Branco-ES 1 x 2 Desportiva Ferroviária (ida: 0 x 2)



2016 - Rio Branco-ES 2 x 0 Espírito Santo (ida: 1 x 1)



2022 - Vitória-ES 1 (4 x 2) 1 Rio Branco-ES



2023 - Serra x Rio Branco-ES



A final da Copa Espírito Santo 2023