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Futebol

Flamengo 'vence, mas não convence', e Sampaoli tenta equilibrar balança

Mesmo com vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba, trabalho do comandante argentino é contestado por grande parte da torcida, que tem assistido a eliminações e crises no elenco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 ago 2023 às 12:07

Publicado em 21 de Agosto de 2023 às 12:07

Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo
Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza / CRF
A atuação diante do Coritiba gerou novas críticas ao Flamengo. Sampaoli disse ser apenas "pontos de vistas". Ainda assim, admitiu que há o que melhorar.
O time rubro-negro saiu perdendo, mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Após sofrer o empate, a vitória veio com um gol de Gerson no fim do jogo.
A atuação do Flmengo, principalmente no segundo tempo, gerou análises negativas da torcida, que não cessaram mesmo com a conquista dos três pontos.
Após a partida na capital paranaense, Sampaoli se dividiu entre ressaltar pontos positivos e admitir que ainda há a necessidade de evolução.

Cenário

Ao avaliar o cenário, o comandante argentino ressaltou ainda a pressão pelos resultados.
"São pontos de vistas. O time está custando em algumas situações. Hoje jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo, em um campo difícil. Com o Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, creio que também foi superior. Mas, seguramente, a consolidação que sempre falam ainda tem que resultar em mais tempo", disse.
"Considero que tem muitos momentos em que o time joga melhor, tem muita pressão para ganhar, isso também prejudica algum tipo de rendimento. Basicamente, temos que encontrar rendimentos individuais mais altos, e coletivamente que o time não se ressinta em algum momento de adversidade", disse.
Sampaoli foi anunciado como técnico do Flamengo em abril, e não esconde que ainda alinha o trabalho junto ao elenco para implementar um estilo de jogo.
Em meio aos compromissos no Brasileiro, o clube tenta aparar as arestas visando a final da Copa do Brasil, que acontecem nos dias 17 e 24 do mês que vem.
O Flamengo enfrenta o Internacional no próximo sábado e, depois, o Botafogo no fim de semana seguinte.
Apesar do tempo de trabalho, o argentino lembra que a evolução do time depende de mais fatores que apenas treinamentos.
"Sempre é bom tempo de treinamento, mas a evolução está relacionada com aquele que projeta e também com aquele que executa. Temos que saber que o futebol tem muito a ver com estruturas ofensivas e defensivas. Temos de recuperar a forma coletiva, mas também a forma individual", afirmou.

Crise ainda tem ecos

O Flamengo ainda vive resquícios de uma crise, que a classificação à final da Copa do Brasil e a vitória deste domingo (20) não apagaram.
As últimas semanas foram tensas no clube da Gávea, com episódios de agressãoeliminação na Libertadores e fortes protestos.
Na chegada da delegação em Curitiba, inclusive, houve faixas contra a diretoria.
O próprio Sampaoli se viu como alvo das críticas da torcida. Parte dos rubro-negros pediram a demissão após a derrota para o Olimpia, que decretou o fim da linha na competição continental.

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