Gerson e Varela trocam socos no treino do Flamengo às vésperas de decisão

Gerson e Varela protagonizaram mais uma confusão no Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O clima não é bom e parece só piorar no Flamengo. Nesta terça-feira, Gerson e Varela trocaram agressões durante treinamento do time carioca antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, que acontece nesta quarta-feira, no Maracanã. A informação foi publicada primeiramente pelo GE e confirmada pela reportagem do Estadão.

A confusão começou já na parte final do treino desta terça-feira Em um lance, Varela não gostou de uma entrada mais forte de Gerson em uma disputa de bola e reclamou. O volante não aceitou o que ouviu e retrucou o que foi falado. Neste momento os dois atletas foram retirados do treino e partiram juntos para a parte interna do CT Ninho do Urubu.

Fora do treinamento, a confusão e a discussão entre a dupla continuaram e os dois jogadores partiram para as agressões. Após o conflito, o lateral ficou bastante machucado e com a suspeita de uma fratura no nariz. Depois deste momento, os dois atletas foram retirados do CT do Flamengo.

Ao ser informada das agressões, a chefia do departamento de futebol foi chamada e convocou uma reunião para debater o tema. Além disso, Filipe Luis, jogador mais experiente do elenco e o grande líder, chamou todos os atletas para uma conversa e exigiu uma mudança de postura.

Menos de uma hora após ser noticiado o incidente, o Flamengo confirmou o conflito entre os atletas e tratou de apaziguar a situação às vésperas de decisão pela Copa do Brasil. Em nota oficial, o clube afirma que o episódio foi resolvido internamente, após a reunião entre membro do departamento de futebol. Além disso, diz que o episódio ‘faz parte de um treino disputado’ e reitera que a preparação para a partida contra o Grêmio continuará normalmente.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 15, 2023