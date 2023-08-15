Gerson e Varela trocam socos no treino do Flamengo às vésperas de decisão

O clima não é bom e parece só piorar no Flamengo. Nesta terça-feira, Gerson e Varela trocaram agressões durante treinamento do time carioca antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, que acontece nesta quarta-feira, no Maracanã. A informação foi publicada primeiramente pelo GE e confirmada pela reportagem do Estadão.
A confusão começou já na parte final do treino desta terça-feira Em um lance, Varela não gostou de uma entrada mais forte de Gerson em uma disputa de bola e reclamou. O volante não aceitou o que ouviu e retrucou o que foi falado. Neste momento os dois atletas foram retirados do treino e partiram juntos para a parte interna do CT Ninho do Urubu.
Fora do treinamento, a confusão e a discussão entre a dupla continuaram e os dois jogadores partiram para as agressões. Após o conflito, o lateral ficou bastante machucado e com a suspeita de uma fratura no nariz. Depois deste momento, os dois atletas foram retirados do CT do Flamengo.
Ao ser informada das agressões, a chefia do departamento de futebol foi chamada e convocou uma reunião para debater o tema. Além disso, Filipe Luis, jogador mais experiente do elenco e o grande líder, chamou todos os atletas para uma conversa e exigiu uma mudança de postura.
Menos de uma hora após ser noticiado o incidente, o Flamengo confirmou o conflito entre os atletas e tratou de apaziguar a situação às vésperas de decisão pela Copa do Brasil. Em nota oficial, o clube afirma que o episódio foi resolvido internamente, após a reunião entre membro do departamento de futebol. Além disso, diz que o episódio ‘faz parte de um treino disputado’ e reitera que a preparação para a partida contra o Grêmio continuará normalmente.
Vale lembrar que esse é o segundo episódio de agressão no Flamengo nos últimos 30 dias. No fim de julho, em partida contra o Atlético-MG pelo Brasileirão, o atacante Pedro foi agredido com um soco pelo ex-preparador físico do time, Pablo Fernandez. Ele ficou incomodado pela postura do jogador durante o aquecimento. O episódio se deu durante uma conversa do atacante ao telefone com sua família, já no vestiário. O profissional foi demitido da equipe.