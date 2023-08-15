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Outra confusão

Gerson e Varela trocam socos no treino do Flamengo às vésperas de decisão

Jogadores teriam se desentendido após um encontrão entre os dois durante uma sessão de treinamento na manhã desta terça (15), um dia antes do jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2023 às 14:11

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 14:11

Gerson e Varela protagonizaram mais uma confusão no Flamengo
Gerson e Varela protagonizaram mais uma confusão no Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O clima não é bom e parece só piorar no Flamengo. Nesta terça-feira, Gerson e Varela trocaram agressões durante treinamento do time carioca antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, que acontece nesta quarta-feira, no Maracanã. A informação foi publicada primeiramente pelo GE e confirmada pela reportagem do Estadão.
A confusão começou já na parte final do treino desta terça-feira Em um lance, Varela não gostou de uma entrada mais forte de Gerson em uma disputa de bola e reclamou. O volante não aceitou o que ouviu e retrucou o que foi falado. Neste momento os dois atletas foram retirados do treino e partiram juntos para a parte interna do CT Ninho do Urubu.
Fora do treinamento, a confusão e a discussão entre a dupla continuaram e os dois jogadores partiram para as agressões. Após o conflito, o lateral ficou bastante machucado e com a suspeita de uma fratura no nariz. Depois deste momento, os dois atletas foram retirados do CT do Flamengo.
Ao ser informada das agressões, a chefia do departamento de futebol foi chamada e convocou uma reunião para debater o tema. Além disso, Filipe Luis, jogador mais experiente do elenco e o grande líder, chamou todos os atletas para uma conversa e exigiu uma mudança de postura.
Menos de uma hora após ser noticiado o incidente, o Flamengo confirmou o conflito entre os atletas e tratou de apaziguar a situação às vésperas de decisão pela Copa do Brasil. Em nota oficial, o clube afirma que o episódio foi resolvido internamente, após a reunião entre membro do departamento de futebol. Além disso, diz que o episódio ‘faz parte de um treino disputado’ e reitera que a preparação para a partida contra o Grêmio continuará normalmente.
Vale lembrar que esse é o segundo episódio de agressão no Flamengo nos últimos 30 dias. No fim de julho, em partida contra o Atlético-MG pelo Brasileirão, o atacante Pedro foi agredido com um soco pelo ex-preparador físico do time, Pablo Fernandez. Ele ficou incomodado pela postura do jogador durante o aquecimento. O episódio se deu durante uma conversa do atacante ao telefone com sua família, já no vestiário. O profissional foi demitido da equipe.

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