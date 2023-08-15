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Futebol Feminino

Espanha vence Suécia e vai à final da Copa do Mundo feminina pela primeira vez

Com arbitragem brasileira, partida na manhã desta terça-feira definiu a primeira finalista do Mundial de 2023. Agora, Austrália e Inglaterra lutam pela outra vaga
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2023 às 09:29

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 09:29

Vitória diante da Suécia levou a Espanha para a primeira final de Copa do Mundo
Vitória diante da Suécia levou a Espanha para a primeira final de Copa do Mundo Crédito: FIFAWWC
A Espanha venceu Suécia por 2 a 1, com gols marcados na reta final do jogo, fez história e disputará sua primeira final da Copa do Mundo feminina, em Sydney, na Austrália, no domingo (20), contra a Inglaterra ou a Austrália, que se enfrentam na quarta-feira (16) na outra semifinal.
A partida, que terminou na manhã desta terça-feira (15), no horário de Brasília, marcou a despedida das craques suecas da competição.
A atacante Salma Paralluelo marcou o primeiro gol espanhol aos 35 do segundo tempo, com um chute de direita após cruzamento de Jennifer Hermoso.
Rebecka Blomqvist empatou para a Suécia nos últimos minutos da partida, mas em seguida a lateral esquerda Olga Carmona recuperou a vantagem para as espanholas e fez o segundo gol.
As espanholas vibraram muito após a vitória, com abraços e gritos. Deitadas no chão, as suecas choraram ao verem o final do sonho de disputar a final.
A Espanha, que está em sua terceira Copa, nunca havia chegado a essa etapa. Caiu na primeira fase em 2015 e foi eliminada nas oitavas de final em 2019. A equipe teve o melhor ataque da competição, com 16 gols em seis jogos.
Nas oitavas de final, as espanholas surpreenderam os Estados Unidos, eliminados nos pênaltis após empate por 0 a 0, nas oitavas de final.
A Suécia foi a única equipe semifinalista que já esteve em uma final: perdeu por 2 a 1 para a Alemanha, em 2003. Em outras três ocasiões, em 1991, 2011 e 2019, foi até as semifinais.
O jogo foi apitado pela árbitra brasileira Edina Alves, assistida pelas também brasileiras Neuza Back e Leila Cruz. Edina já havia apitado três jogos na Copa, um deles no mata-mata, a vitória por 3 a 1 do Japão sobre a Noruega, nas oitavas de final.

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