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Em Cima do Lance

Árbitro capixaba vai estrear na Série A do Campeonato Brasileiro

Arthur Rabelo, capixaba de Cachoeiro de Itapemirim, vai apitar Athletico-PR x Cuiabá nesta terça-feira (15)

Públicado em 

14 ago 2023 às 16:41
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

O árbitro capixaba Arthur Rabelo vai estrear na Série A do Brasileirão
O árbitro capixaba Arthur Rabelo vai estrear na Série A do Brasileirão Crédito: Avision Comunicação/Divulgação
O árbitro Arthur Rabelo, capixaba de Cachoeiro de Itapemirim, faz sua estreia apitando uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (15) no jogo entre Athletico-PR x Cuiabá. Árbitro promissor de 31 anos, Arthur vem se preparando com boas arbitragens em jogos da Série B e agora terá sua primeira chance na Arena da Baixada no Paraná, estado onde eu também estreei na Série A. Espero que traga sorte e que ele nos represente muito bem.
Na onda das oportunidades, a árbitra brasileira Edina Alves foi escalada para apitar uma das semifinais da Copa do Mundo Feminina na Austrália. Ela comanda Espanha x Suécia e a francesa Stephanie Frapartt, considerada a melhor árbitra do mundo, deve ser escalada para a grande final que sai das equipes vencedoras de Espanha x Suécia e Austrália x Inglaterra.
No Brasileirão, o árbitro pernambucano, Rodrigo José Pereira, que apitou muito bem o jogo da vitória por 2 a 1 do Grêmio sobre o Fluminense neste domingo (13), em Porto Alegre, também está aproveitando bastante as oportunidades e já concorre ao escudo Fifa no final deste ano com o também novato Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, que esteve bem mais uma vez no empate do Flamengo com o time reserva do São Paulo por um a um (1x1) na "vingança' de Dorival Júnior no Maracanã. 

GABIGOL DE NOVO

O atacante Gabigol, como sempre faz, mais uma vez mostrou que não sabe perder. Só que dessa vez, após declarar que o Flamengo foi roubado na derrota para o Olímpia, do Paraguai, foi indiciado pela Conmebol, que exige que ele apresente provas, caso contrário será punido com uma pesada suspensão pela Confederação Sul-americana.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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