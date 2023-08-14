Árbitro capixaba vai estrear na Série A do Campeonato Brasileiro

O árbitro capixaba Arthur Rabelo vai estrear na Série A do Brasileirão Crédito: Avision Comunicação/Divulgação

O árbitro Arthur Rabelo, capixaba de Cachoeiro de Itapemirim, faz sua estreia apitando uma partida da Série A do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (15) no jogo entre Athletico-PR x Cuiabá. Árbitro promissor de 31 anos, Arthur vem se preparando com boas arbitragens em jogos da Série B e agora terá sua primeira chance na Arena da Baixada no Paraná, estado onde eu também estreei na Série A. Espero que traga sorte e que ele nos represente muito bem.

Na onda das oportunidades, a árbitra brasileira Edina Alves foi escalada para apitar uma das semifinais da Copa do Mundo Feminina na Austrália. Ela comanda Espanha x Suécia e a francesa Stephanie Frapartt, considerada a melhor árbitra do mundo, deve ser escalada para a grande final que sai das equipes vencedoras de Espanha x Suécia e Austrália x Inglaterra.

No Brasileirão, o árbitro pernambucano, Rodrigo José Pereira, que apitou muito bem o jogo da vitória por 2 a 1 do Grêmio sobre o Fluminense neste domingo (13), em Porto Alegre, também está aproveitando bastante as oportunidades e já concorre ao escudo Fifa no final deste ano com o também novato Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, que esteve bem mais uma vez no empate do Flamengo com o time reserva do São Paulo por um a um (1x1) na "vingança' de Dorival Júnior no Maracanã.

GABIGOL DE NOVO