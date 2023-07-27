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Critérios diferentes de Raphael Claus beneficiaram o Flamengo na Copa do Brasil

Árbitro tomou decisões questionáveis ao longo do confronto entre Flamengo e Grêmio. Equívocos aconteceram em lances decisivos do jogo

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 02:00

Públicado em 

27 jul 2023 às 02:00
Wallace Valente

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Wallace Valente

Raphael Claus expulsou Kannemann após o segundo cartão amarelo, mas em falta parecida de Éverton Ribeiro, o árbitro não mostrou cartão
Raphael Claus expulsou Kannemann após o segundo cartão amarelo, mas em falta parecida de Éverton Ribeiro, o árbitro não mostrou cartão Crédito: Pedro H. Tesch/Agif
As arbitragens dos dois árbitros mundialistas nos jogos das semifinais da Copa do Brasil foram bem distintas. Se no jogo entre Corinthians e São Paulo, o goiano Wilton Sampaio se saiu muito bem, não se pode dizer o mesmo do paulista, Raphael Claus, no Grêmio x Flamengo.
Com muita falta de critério ou o uso de critérios bem diferentes, o árbitro paulista se perdeu no comando da partida quando deixou de aplicar cartão amarelo para Everton Ribeiro, do Flamengo, após uma falta por trás clássica de advertência. Logo depois errou ao sinalizar que Luis Suárez estava dentro da área ao tomar a bola dos defensores do Flamengo durante cobrança de tiro de meta do time carioca e fazer o gol.
Depois disso, expulsou o zagueiro Kannemann, do Grêmio, pelo segundo cartão amarelo após este cometer uma falta parecida com a que cometeu Everton Ribeiro e que não recebeu o cartão que deveria ter recebido.
A partir daí, com um homem a mais, o Flamengo, que não tem nada com isso, ampliou a vantagem, muito beneficiado pelos critérios diferentes da arbitragem, que certamente serão motivo de muita reclamação por parte dos gremistas até o jogo da volta no Maracanã, onde o time rubro-negro já entra com dois gols de vantagem.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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