Critérios diferentes de Raphael Claus beneficiaram o Flamengo na Copa do Brasil

Raphael Claus expulsou Kannemann após o segundo cartão amarelo, mas em falta parecida de Éverton Ribeiro, o árbitro não mostrou cartão Crédito: Pedro H. Tesch/Agif

As arbitragens dos dois árbitros mundialistas nos jogos das semifinais da Copa do Brasil foram bem distintas. Se no jogo entre Corinthians e São Paulo, o goiano Wilton Sampaio se saiu muito bem, não se pode dizer o mesmo do paulista, Raphael Claus, no Grêmio x Flamengo.

Com muita falta de critério ou o uso de critérios bem diferentes, o árbitro paulista se perdeu no comando da partida quando deixou de aplicar cartão amarelo para Everton Ribeiro, do Flamengo, após uma falta por trás clássica de advertência. Logo depois errou ao sinalizar que Luis Suárez estava dentro da área ao tomar a bola dos defensores do Flamengo durante cobrança de tiro de meta do time carioca e fazer o gol.

Depois disso, expulsou o zagueiro Kannemann, do Grêmio, pelo segundo cartão amarelo após este cometer uma falta parecida com a que cometeu Everton Ribeiro e que não recebeu o cartão que deveria ter recebido.