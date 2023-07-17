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Sem o controle do jogo, árbitro do Fla-Flu contou com a sorte e com o VAR

Sávio Sampaio deixou a desejar na arbitragem de um jogo tão importante, e foi salvo pela tecnologia, que foi fundamental para a partida

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 16:35

Públicado em 

17 jul 2023 às 16:35
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Clássico entre Flamengo e Fluminense teve muitas faltas
Clássico entre Flamengo e Fluminense teve muitas faltas Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Desde o momento que a bola rolou para o 0 a 0 do Fla-Flu, já deu pra notar que o árbitro Sávio Sampaio, Fifa de Brasília, não teria vida fácil e precisaria de muita ajuda para apitar a partida.
O primeiro tempo foi do Fluminense abusando das faltas e das reclamações, e o árbitro muito econômico nos cartões amarelos, dando chance aos jogadores de questionarem suas decisões o tempo todo.
Mas se no primeiro tempo o Flamengo foi melhor e o Fluminense no segundo, o destaque do jogo foi o VAR. Assim como anulou um gol do atacante Arias, do Fluminense, no primeiro tempo, apontado falta no início da jogada, usou o mesmo critério no segundo tempo quando anulou o gol do Gabigol pelo mesmo motivo, apontando que o zagueiro Pablo fez falta em Cano no começo da jogada.
Porém, as intervenções decisivas do VAR não pararam por aí. Houve ainda mais uma correção de erro do árbitro que deu apenas cartão amarelo para o atacante Luiz Araújo, do Flamengo, que apelou após tomar uma "caneta" do craque do jogo, Marcelo, e fez falta desleal no lateral tricolor. Após rever o lance, o confuso árbitro Sávio Sampaio trocou o cartão amarelo pelo vermelho e consertou a injustiça.
Para terminar, como não poderia passar em branco, os dois técnicos, Sampaoli, do Flamengo, e Fernando Diniz, do Fluminense, receberam cartões amarelos por reclamação e as duas torcidas não sabiam se reclamavam ou agradeciam ao eficiente VAR.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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