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Copa do Brasil

O VAR achou um impedimento de Gabigol que não convenceu ninguém

Gabigol foi o grande nome da classificação do Flamengo. Esteve envolvido nos lances capitais e ficou na bronca com razão após ter um gol invalidado

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 02:00

Públicado em 

13 jul 2023 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Gabigol se destacou na vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR
Gabigol se destacou na vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR Crédito: Irisbel Correia /Futura Press/Folhapress
O jogo da classificação do Flamengo para as semifinais da Copa do Brasil contra o Athletico Paranaense teve um protagonista. O atacante Gabigol fez tudo que quis e ainda saiu por cima.
Primeiro acharam uma linha no ombro do atacante para anular um gol do time carioca. Quando a imagem foi mostrada no telão do estádio, até os jogadores do Furacão viram que o pé do defensor dava clara condição de jogo ao atacante rubro-negro, e se conformaram com a confirmação do gol a favor do Flamengo. Mas eis que surgiu uma linha sendo traçada no ombro de Gabigol que, sinceramente, não me convenceu.
Depois disso, Gabigol provocou uma briga com o defensor Thiago Heleno do Athletico Paranaense e acabou sobrando para Gerson, que foi separar a confusão e acabou expulso de campo. Antes disso, ele já havia comido um biscoito que a torcida jogou dentro do campo.
No final veio o gol de Gabigol, dessa vez, sem linha do var. E para fechar a noite ele ainda foi provocar a torcida adversária na comemoração. A meu ver, na anulação do gol dele, o var achou uma linha em seu ombro, mas isso não justifica tanta indisciplina, provocação e reclamação e nada acontecer.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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