O VAR achou um impedimento de Gabigol que não convenceu ninguém

Gabigol se destacou na vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR Crédito: Irisbel Correia /Futura Press/Folhapress

O jogo da classificação do Flamengo para as semifinais da Copa do Brasil contra o Athletico Paranaense teve um protagonista. O atacante Gabigol fez tudo que quis e ainda saiu por cima.

Primeiro acharam uma linha no ombro do atacante para anular um gol do time carioca. Quando a imagem foi mostrada no telão do estádio, até os jogadores do Furacão viram que o pé do defensor dava clara condição de jogo ao atacante rubro-negro, e se conformaram com a confirmação do gol a favor do Flamengo. Mas eis que surgiu uma linha sendo traçada no ombro de Gabigol que, sinceramente, não me convenceu.

Depois disso, Gabigol provocou uma briga com o defensor Thiago Heleno do Athletico Paranaense e acabou sobrando para Gerson, que foi separar a confusão e acabou expulso de campo. Antes disso, ele já havia comido um biscoito que a torcida jogou dentro do campo.