Racismo e vandalismo precisam de respostas duras e imediatas no futebol

Torcedores do Vasco jogam sinalizadores em campo após derrota em São Januário Crédito: Reprodução/Premiere/TV Globo

A atitude exemplar do árbitro Leandro Vuaden de encerrar imediatamente a partida entre Santos e Corinthians aos 40 minutos do segundo tempo, após a torcida santista atirar rojões e sinalizadores no campo de jogo durante a partida, é a que deveria, por exemplo, ter sido tomada no episódio de racismo contra o jogador Vinícius Júnior na Espanha.

Dias depois, foi a vez da torcida do Vasco repetir o comportamento e, apesar de esperar o jogo contra o Goiás terminar, recebeu punição dura do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que suspendeu preliminarmente por 30 dias a presença de torcedores em São Januário como já havia feito em relação à Vila Belmiro.

Falei aqui há duas semanas que atos como racismo e vandalismo no futebol não podem ser tolerados nem contemporizados, devem ter respostas duras e rápidas como tiveram as torcidas de Santos e Vasco. O futebol é um evento de muita visibilidade e pode garantir exemplos bons ou ruins para a sociedade; então, devemos ser implacáveis com esse tipo de comportamento.

Só para citar um exemplo, participei na semana passada de um evento com crianças com síndrome de down e os meninos repetiam os gestos dos jogadores dos grandes times ao comemorar os gols conquistados, ou seja, há uma influência direta no comportamento da sociedade. Portanto, parabéns ao árbitro Leandro Vuaden e ao STJD.

Daronco foi bem em Palmeiras x Botafogo

A boa arbitragem do árbitro gaúcho Anderson Daronco na vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Palmeiras deveria servir de aprendizado a jogadores e treinadores brasileiros. Logo no começo do jogo, ele já mostrou que não marcaria falta em qualquer contato e nesses casos não adianta parar as jogadas ou ficar reclamando.