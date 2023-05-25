La Liga é omissa! Veja a linha do tempo do racismo no futebol espanhol

Vinicius Júnior, do Real Madrid, conversa com o árbitro após sofrer ofensas racistas da torcida do Valencia Crédito: Twitter/Reprodução

Falta de ação no cumprimento de um dever. Essa definição de omissão deixa claro o que é praticado, ou deixar de ser, pela Liga Espanhola de Futebol no caso de atos racistas contra jogadores de futebol. Além disso, o racismo é considerado crime de ódio na Espanha e prevê pena de um a quatro anos de cadeia, o que até hoje não foi aplicado a nenhum torcedor criminoso. Os três que foram detidos no caso recente com o brasileiro Vinícius Júnior já foram soltos.

Vamos mostrar o passo a passo dessa omissão que chegou a um ponto insustentável com o lamentável número de dez casos em três anos, todos direcionados ao atacante brasileiro que joga no Real Madrid.

Cabe algumas informações que deixam clara a falta de ação da Liga Espanhola, a famosa "Lá Liga", que na realidade não liga para o que realmente deveria.

Linha do tempo

1982: O lendário jogador camaronês Thomas N'kono, que jogava pelo Espanyol, time da Liga, foi chamado de Mono - macaco em espanhol - por todo o estádio do Zaragoza e nenhuma providência foi tomada.

O lendário jogador camaronês Thomas N'kono, que jogava pelo Espanyol, time da Liga, foi chamado de Mono - macaco em espanhol - por todo o estádio do Zaragoza e nenhuma providência foi tomada. 2004: Samuel Eto'o foi chamado de macaco por torcedores do Getafe.

Samuel Eto'o foi chamado de macaco por torcedores do Getafe. 2005: Ronaldo Fenômeno e a mãe dele receberam ofensas racistas por parte da torcida do Málaga, e ele teve que ser substituído na partida.

Ronaldo Fenômeno e a mãe dele receberam ofensas racistas por parte da torcida do Málaga, e ele teve que ser substituído na partida. 2014: Os casos foram se multiplicando e um dos mais famosos aconteceu com Daniel Alves, quando torcedores do Villarreal atiraram bananas no campo de jogo em direção ao jogador, que se preparava para cobrar um tiro de canto.

Os casos foram se multiplicando e um dos mais famosos aconteceu com Daniel Alves, quando torcedores do Villarreal atiraram bananas no campo de jogo em direção ao jogador, que se preparava para cobrar um tiro de canto. 2020: O ganês Inaki Williams foi chamado de macaco pela torcida do Espanhol quando jogava pelo Atlético de Bilbao.

O ganês Inaki Williams foi chamado de macaco pela torcida do Espanhol quando jogava pelo Atlético de Bilbao. 2021: Vinícius Júnior, ofendido com atos racistas pela torcida do Barcelona.

Vinícius Júnior, ofendido com atos racistas pela torcida do Barcelona. 2022: Vinícius Júnior é alvo de ofensas racistas pelas torcidas do Mallorca, do Atletico de Madrid e do Valladolid.

Vinícius Júnior é alvo de ofensas racistas pelas torcidas do Mallorca, do Atletico de Madrid e do Valladolid. 2023: Vinícius Júnior passou por mais seis casos de ofensas racistas, sendo o último a torcida do Valencia, quando o jogador não suportou mais e ao reagir, acabou sendo expulso de campo de forma ardilosa pela arbitragem, que omitiu imagens do ocorrido.

Quando atuou pelo Barcelona, Daniel Alves foi alvo de racismo Crédito: Foto: Instagram

Com a reação do jogador, surgiram os discursos oportunistas sobre o caso. A Fifa, que deveria agir fortemente de cima para baixo, está apenas no discurso até o momento. A CBF, que já havia marcado um amistoso caça-níquel exatamente na Espanha contra a seleção da Guiné, quer transformar o amistoso em um oba-oba que ela está chamando de "marco" contra o racismo quando, na verdade, deveria cancelar o jogo em um sinal claro de protesto.

Em quase vinte anos atuando dentro de campo como árbitro, é verdade que eu já escutei de tudo, mas chegou a hora de um basta. Até porque desde 2019 a Fifa já deu a prerrogativa clara aos árbitros para agir nesses casos. O código disciplinar da entidade máxima do futebol mundial passou a prever ações em três etapas por parte da arbitragem.

Adiamento do jogo se os atos racistas forem observados antes do jogo começar - o que foi o caso neste último episódio contra Vinícius Júnior;

A suspensão temporária da partida se os casos ocorrerem durante o jogo - o que também ocorreu neste mesmo jogo;

O encerramento da partida se os atos não cessarem após a suspensão temporária, inclusive decretando a derrota da equipe causadora do encerramento do jogo.

