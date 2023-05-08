Árbitros, jogadores e Comissão tomam decisões bem difíceis de entender

Os três árbitros brasileiros mundialistas foram protagonistas na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro.
- A atuação da árbitra que vai representar o Brasil na Copa do Mundo feminina, Edina Alves, no clássico entre Botafogo x Flamengo continua rendendo. Dessa vez a Comissão de Arbitragem resolveu punir Edina por não ter expulsado o jogador flamenguista Thiago Maia após entrada violenta, quando ele chegou atrasado em uma jogada e acertou o adversário com um chute. O curioso é que a punição foi escalar a profissional para atuar em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, como se atuar na Série B fosse castigo para quem não atua bem. Fiquei sem entender - 01.
- Chamou a atenção também o critério usado pelo árbitro Fifa, Wilton Sampaio, árbitro brasileiro na última Copa do Mundo, no empate 1 a 1 entre Fluminense e Vasco em relação aos acréscimos do jogo. O tempo acrescido no primeiro tempo foi de 8 minutos e isso criou expectativa para o segundo tempo, que teve nove substituições e várias paralisações. Mas Wilton determinou apenas 5 minutos dessa vez. Fiquei sem entender - 02.
- O outro brasileiro que esteve na Copa do Mundo do Catar, o paulista Raphael Claus, que apitou a vitória do Athletico-PR sobre o Flamengo por 2 a 1 e teve ótima atuação. Aplicou o terceiro cartão amarelo de Gabigol em três jogos seguidos no Brasileirão por reclamação. O artilheiro, que é o jogador com mais cartões amarelos na competição até o momento, saiu de campo reclamando de que não pode mais reclamar. Alguém avise ao Gabigol que não pode mesmo. Fiquei sem entender - 03.