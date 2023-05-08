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Árbitros, jogadores e Comissão tomam decisões bem difíceis de entender

Jogos com a atuação de árbitros brasileiros de Copa do Mundo estão dando o que falar na rodada do Campeonato Brasileiro

Públicado em 

08 mai 2023 às 02:00
Wallace Valente

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Wallace Valente

O árbitro Wilton Pereira Sampaio não teve o mesmo critério na hora de definir os acréscimos nos dois tempos do clássico entre Fluminense e Vasco
O árbitro Wilton Pereira Sampaio não teve o mesmo critério na hora de definir os acréscimos nos dois tempos do clássico entre Fluminense e Vasco Crédito: Jorge Rodrigues/Agif
Os três árbitros brasileiros mundialistas foram protagonistas na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. 
  • A atuação da árbitra que vai representar o Brasil na Copa do Mundo feminina, Edina Alves, no clássico entre Botafogo x Flamengo continua rendendo. Dessa vez a Comissão de Arbitragem resolveu punir Edina por não ter expulsado o jogador flamenguista Thiago Maia após entrada violenta, quando ele chegou atrasado em uma jogada e acertou o adversário com um chute. O curioso é que a punição foi escalar a profissional para atuar em jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, como se atuar na Série B fosse castigo para quem não atua bem. Fiquei sem entender - 01.  

  • Chamou a atenção também o critério usado pelo árbitro Fifa, Wilton Sampaio, árbitro brasileiro na última Copa do Mundo, no empate 1 a 1 entre Fluminense e Vasco em relação aos acréscimos do jogo. O tempo acrescido no primeiro tempo foi de 8 minutos e isso criou expectativa para o segundo tempo, que teve nove substituições e várias paralisações. Mas Wilton determinou apenas 5 minutos dessa vez. Fiquei sem entender - 02. 

  • O outro brasileiro que esteve na Copa do Mundo do Catar, o paulista Raphael Claus, que apitou a vitória do Athletico-PR sobre o Flamengo por 2 a 1 e teve ótima atuação. Aplicou o terceiro cartão amarelo de Gabigol em três jogos seguidos no Brasileirão por reclamação. O artilheiro, que é o jogador com mais cartões amarelos na competição até o momento, saiu de campo reclamando de que não pode mais reclamar. Alguém avise ao Gabigol que não pode mesmo. Fiquei sem entender - 03.

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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