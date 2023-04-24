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Onde está o juiz ladrão tão gritado nas arquibancadas pelo Brasil?

Nos casos de manipulação de jogos por conta de apostas nenhum árbitro foi investigado pelo Ministério Público

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 02:00

Públicado em 

24 abr 2023 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Promotor do Ministério Público de Goiás, Fernando Cesconetto explicou a Operação Penalidade Máxima em entrevista coletiva
Promotor do Ministério Público de Goiás, Fernando Cesconetto explicou a Operação Penalidade Máxima em entrevista coletiva Crédito: Divulgação/MP-GO
Onde está o juiz ladrão tão gritado nas arquibancadas e botecos pelo Brasil afora? Será que esqueceram dele nas manipulações das apostas que foram alvo do Ministério Público essa semana com prisões e apreensões? Acho que não esqueceram, só não acharam nenhum disposto a roubar a boa fé dos torcedores brasileiros e enganar os apaixonados que brigam e até matam pela paixão pelo futebol.
Jogadores, dirigentes e muito mais atores do futebol foram apontados manipulando cartões, escanteios, pênaltis sem a participação daqueles que são acusados o tempo todo de ladrões, filhos disso e daquilo. Não há nenhuma comemoração nessa constatação, mas essa triste situação deve explicar muita coisa no futebol brasileiro. Deve explicar o 7 a 1 para a Alemanha, o fracasso do nosso futebol nas últimas Copas do Mundo, as prisões e banimentos do futebol de dirigentes da CBF e muitas outras coisas mais.
A arbitragem brasileira merece críticas duras quanto a sua gestão e desempenho ruim nas competições nacionais, mas também merece respeito por estar fora dessa história toda. O cartão vermelho de hoje vai para os verdadeiros ladrões do futebol brasileiro.

Jogadores do Flamengo reclamam sem fundamento

Jogadores do Flamengo reclamam de uma simulação de pênalti que o atacante Jean, do Internacional, teria cometido no lance do segundo gol colorado, que determinou a derrota do Rubro-Negro por 2 a 1 no Beira-Rio. É o tipo da reclamação de quem não tem nada a falar e inventa um motivo. O lance não levou nenhuma consequência para a continuação da jogada e o gol do time gaúcho foi legal. 

Árbitro sem pulso no empate entre Vasco e Palmeiras

No empate do Vasco por 2 a 2 com o Palmeiras, no Maracanã, o árbitro gaúcho Rafael Klein não manteve a pegada firme da arbitragem neste campeonato e deixou os jogadores reclamarem demais com gestos em protestos contra suas marcações. Jogo que, aliás, não contou com os dois treinadores nos bancos de reservas. Abel Ferreira, do Palmeiras, e Maurício Barbieri, do Vasco, foram expulsos já na primeira rodada do Brasileirão.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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