Onde está o juiz ladrão tão gritado nas arquibancadas pelo Brasil?

Promotor do Ministério Público de Goiás, Fernando Cesconetto explicou a Operação Penalidade Máxima em entrevista coletiva Crédito: Divulgação/MP-GO

Onde está o juiz ladrão tão gritado nas arquibancadas e botecos pelo Brasil afora? Será que esqueceram dele nas manipulações das apostas que foram alvo do Ministério Público essa semana com prisões e apreensões? Acho que não esqueceram, só não acharam nenhum disposto a roubar a boa fé dos torcedores brasileiros e enganar os apaixonados que brigam e até matam pela paixão pelo futebol.

Jogadores, dirigentes e muito mais atores do futebol foram apontados manipulando cartões, escanteios, pênaltis sem a participação daqueles que são acusados o tempo todo de ladrões, filhos disso e daquilo. Não há nenhuma comemoração nessa constatação, mas essa triste situação deve explicar muita coisa no futebol brasileiro. Deve explicar o 7 a 1 para a Alemanha, o fracasso do nosso futebol nas últimas Copas do Mundo, as prisões e banimentos do futebol de dirigentes da CBF e muitas outras coisas mais.

A arbitragem brasileira merece críticas duras quanto a sua gestão e desempenho ruim nas competições nacionais, mas também merece respeito por estar fora dessa história toda. O cartão vermelho de hoje vai para os verdadeiros ladrões do futebol brasileiro.

Jogadores do Flamengo reclamam sem fundamento

Jogadores do Flamengo reclamam de uma simulação de pênalti que o atacante Jean, do Internacional, teria cometido no lance do segundo gol colorado, que determinou a derrota do Rubro-Negro por 2 a 1 no Beira-Rio. É o tipo da reclamação de quem não tem nada a falar e inventa um motivo. O lance não levou nenhuma consequência para a continuação da jogada e o gol do time gaúcho foi legal.

Árbitro sem pulso no empate entre Vasco e Palmeiras