Início de temporada dos árbitros brasileiros não é dos melhores

Marcelo de Lima Henrique marcou pênalti inexistente no jogo entre Brasiliense e Athletic Crédito: Marcello Zambrana/Agif

A arbitragem do carioca Bruno Arleu na vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Flamengo foi muito boa. Ele marcou um pênalti de forma correta a favor do Cruz-Maltino e conduziu todo o jogo sem problemas. Mas não está sendo tão bom assim esse início de temporada da arbitragem brasileira.

A última rodada da Copa do Brasil teve muita reclamação do Brasiliense pela atuação do veterano árbitro Marcelo de Lima Henrique, que marcou um pênalti inexistente a favor do Athletic, time mineiro que jogava em casa. No lance, a bola bateu claramente no rosto do zagueiro e, como não tinha VAR, o árbitro acabou confirmando o pênalti que foi defendido pelo goleiro do Brasiliense, assegurando a classificação do time candango.

Além desse erro, o mais grave aconteceu no jogo entre Sergipe e Botafogo, onde o árbitro Fifa Bráulio Machado foi agredido fisicamente pelos dirigentes e jogadores do Sergipe ao final da partida, após o time carioca empatar o jogo nos acréscimos e desclassificar a equipe sergipana.

Os sinais iniciais da temporada não são nada bons, tanto por parte do péssimo comportamento dos jogadores e dos dirigentes, além da fragilidade dos árbitros. Se um veterano e outro com o escudo da Fifa estão sofrendo agressões de todo tipo, o que esperar dos demais árbitros quando a bola rolar no Campeonato Brasileiro?

LUTO

Morreu, no final da noite do último sábado (4), no litoral de Santos, o ex-árbitro Fifa Romualdo Arppi Filho, que apitou a grande final da Copa do Mundo de 1986. O ex-árbitro tinha 84 anos e estava internado no Hospital Ana Costa, onde fazia tratamento renal e, segundo seus familiares, não resistiu.

O ex-árbitro apitou a final da Copa do Mundo de 1986, no estádio Azteca, na Cidade do México, para 115 mil pessoas, onde a Argentina, comandada por Diego Maradona, conquistou o bicampeonato mundial ao vencer a Alemanha por 3 a 2.

Romualdo, nascido em 7 de janeiro de 1939, foi árbitro de futebol entre 1958 e 1990. Iniciou a carreira aos 14 anos e, profissionalmente, aos 20. Apitou as decisões do Campeonato Brasileiro de 1984 e 1985, uma final do Mundial Interclubes em 1984. Em sua carreira também apitou nos Jogos Olímpicos de 1968 (Cidade do México), 1980 (Moscou) e 1984 (Los Angeles).