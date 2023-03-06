Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em cima do Lance

Início de temporada dos árbitros brasileiros não é dos melhores

Os sinais iniciais da temporada não são nada bons, tanto por parte do péssimo comportamento dos jogadores e dos dirigentes, além da fragilidade dos árbitros

Públicado em 

06 mar 2023 às 09:17
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Marcelo de Lima Henrique
Marcelo de Lima Henrique marcou pênalti inexistente no jogo entre Brasiliense e Athletic Crédito: Marcello Zambrana/Agif
A arbitragem do carioca Bruno Arleu na vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Flamengo foi muito boa. Ele marcou um pênalti de forma correta a favor do Cruz-Maltino e conduziu todo o jogo sem problemas. Mas não está sendo tão bom assim esse início de temporada da arbitragem brasileira.
A última rodada da Copa do Brasil teve muita reclamação do Brasiliense pela atuação do veterano árbitro Marcelo de Lima Henrique, que marcou um pênalti inexistente a favor do Athletic, time mineiro que jogava em casa. No lance, a bola bateu claramente no rosto do zagueiro e, como não tinha VAR, o árbitro acabou confirmando o pênalti que foi defendido pelo goleiro do Brasiliense, assegurando a classificação do time candango.
Além desse erro, o mais grave aconteceu no jogo entre Sergipe e Botafogo, onde o árbitro Fifa Bráulio Machado foi agredido fisicamente pelos dirigentes e jogadores do Sergipe ao final da partida, após o time carioca empatar o jogo nos acréscimos e desclassificar a equipe sergipana.
Os sinais iniciais da temporada não são nada bons, tanto por parte do péssimo comportamento dos jogadores e dos dirigentes, além da fragilidade dos árbitros. Se um veterano e outro com o escudo da Fifa estão sofrendo agressões de todo tipo, o que esperar dos demais árbitros quando a bola rolar no Campeonato Brasileiro? 

LUTO

Morreu, no final da noite do último sábado (4), no litoral de Santos, o ex-árbitro Fifa Romualdo Arppi Filho, que apitou a grande final da Copa do Mundo de 1986. O ex-árbitro tinha 84 anos e estava internado no Hospital Ana Costa, onde fazia tratamento renal e, segundo seus familiares, não resistiu.
O ex-árbitro apitou a final da Copa do Mundo de 1986, no estádio Azteca, na Cidade do México, para 115 mil pessoas, onde a Argentina, comandada por Diego Maradona, conquistou o bicampeonato mundial ao vencer a Alemanha por 3 a 2.
Romualdo, nascido em 7 de janeiro de 1939, foi árbitro de futebol entre 1958 e 1990. Iniciou a carreira aos 14 anos e, profissionalmente, aos 20. Apitou as decisões do Campeonato Brasileiro de 1984 e 1985, uma final do Mundial Interclubes em 1984. Em sua carreira também apitou nos Jogos Olímpicos de 1968 (Cidade do México), 1980 (Moscou) e 1984 (Los Angeles).
Em 1986 foi considerado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês) o melhor do mundo.

Veja Também

Operação Penalidade Máxima aponta manipulação de resultados na Série B

Árbitros europeus seguem como referência nas principais competições

Árbitro de Flamengo e Al Hilal acertou nos pênaltis e na expulsão de Gerson

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados