Árbitro de Flamengo e Al Hilal acertou nos pênaltis e na expulsão de Gerson

Everton Ribeito e Salem Aldawsari em disputa de bola Crédito: Al Hilal / DIvulgação

A bronca dos Flamenguistas contra a arbitragem do romeno Istvan Kovacs não faz sentido se a intenção for culpá-lo pela derrota para Al Hilal na semifinal do Mundial do Marrocos.

Ele de fato não é um grande árbitro, mas foi efetivo nos lances capitais do jogo, acertando nas marcações dos dois pênaltis contra o Flamengo e na expulsão de Gerson, que fez o pênalti com um pisão por trás no adversário e recebeu o segundo cartão amarelo.

Essa tentativa de transferência responsabilidade já aconteceu na derrota para o Palmeiras na final da Supercopa e agora tentam justificar o fraco futebol apresentado usando a velha tática de culpar a arbitragem.

Aliás, antes dos 15 minutos do primeiro tempo, o indisciplinado Gabigol já havia sido advertido e como não teve espaço para fazer as suas reclamações costumeiras ficou apagado no jogo.