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Árbitro de Flamengo e Al Hilal acertou nos pênaltis e na expulsão de Gerson

O romeno Istvan Kovacs  foi efetivo nos lances capitais do jogo. Rubro-Negro tenta justificar seu fraco futebol com a velha tática de culpar a arbitragem

Públicado em 

08 fev 2023 às 11:51
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Everton Riberto e Salem Aldawsari em disputa de bola
Everton Ribeito e Salem Aldawsari em disputa de bola Crédito: Al Hilal / DIvulgação
A bronca dos Flamenguistas contra a arbitragem do romeno Istvan Kovacs não faz sentido se a intenção for culpá-lo pela derrota para Al Hilal na semifinal do Mundial do Marrocos.
Ele de fato não é um grande árbitro, mas foi efetivo nos lances capitais do jogo, acertando nas marcações dos dois pênaltis contra o Flamengo e na expulsão de Gerson, que fez o pênalti com um pisão por trás no adversário e recebeu o segundo cartão amarelo.
Essa tentativa de transferência responsabilidade já aconteceu na derrota para o Palmeiras na final da Supercopa e agora tentam justificar o fraco futebol apresentado usando a velha tática de culpar a arbitragem.
Aliás, antes dos 15 minutos do primeiro tempo, o indisciplinado Gabigol já havia sido advertido e como não teve espaço para fazer as suas reclamações costumeiras ficou apagado no jogo.
Que fique a lição para um clube do tamanho do Flamengo tem que assumir seus fracassos e deixar de tentar arrumar desculpas para derrotas incontestáveis.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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