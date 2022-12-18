Arbitragem esteve à altura da final histórica da Copa do Mundo

Szymon Marciniak foi o árbitro da final da Copa do Mundo entre França e Argentina Crédito: Reprodução

Uma partida digna de uma grande final de Copa do Mundo entre Argentina e França e uma aula de arbitragem do polonês Szymon Marciniak. Ele foi perfeito em todos os fundamentos exigidos de um grande árbitro na decisão deste domingo (18), no estádio Lusail, em Doha, no Catar.

Aliou ótimo preparo físico com excelente colocação e deslocamento em campo, manteve o autocontrole nos momentos de pressão, marcou três pênaltis sem titubear e ainda puniu uma simulação de pênalti do francês Thuram em um lance de dificílima interpretação. Tipo de jogo que foi grande também pela contribuição precisa da atuação da arbitragem, um verdadeiro espetáculo.

No balanço após a final, foi uma Copa de boas arbitragens, com destaque para o uso preciso da tecnologia, sobretudo nos casos de impedimento. A arbitragem feminina também teve o seu momento histórico ao comandar pela primeira vez um jogo de Copa do Mundo masculina.

Destaco também a participação dos árbitros brasileiros, principalmente o goiano Wilton Sampaio, que apitou quatro jogos com boas performances. No mais, parabéns aos legítimos e merecidos campeões argentinos.

A coluna fará agora uma pausa até o retorno das competições. Boas festas e um 2023 de muita saúde a todos!