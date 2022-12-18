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Salvador argentino

'Conseguimos o que sonhei': diz herói da Argentina após título nos pênaltis

Após defesas providenciais e milagrosas durante a partida, o goleiro argentino ainda defendeu um pênalti  na final da Copa do Mundo do Catar

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 16:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 dez 2022 às 16:55
Após brilhar na decisão por pênaltis que garantiu à Argentina o tricampeonato do mundo, neste domingo (18), Emiliano "Dibu" Martínez exaltou a conquista da Albiceleste. O goleiro argentino destacou a "partida sofrida" no empate por 3 a 3 com a França após a prorrogação e comemorou a realização de seu sonho.
Martínez foi providencial para a campanha argentina na Copa do Mundo realizada no Catar
Martínez foi providencial para a campanha argentina na Copa do Mundo realizada no Catar Crédito: Reprodução / Twitter @fifaworldcup_es
"Foi uma partida sofrida. Sabíamos que íamos sofrer, 3 a 2 [na prorrogação] e depois mais um penalti, quase outro gol. Graças a Deus conseguimos e veio o que sonhei. Não teve nenhuma outra Copa do Mundo que sonhei tanto quanto essa. É incomparável isso", desabafou, em entrevista depois do apito final.
Dibu foi fundamental para a equipe de Lionel Scaloni durante toda a campanha, inclusive na grande decisão. Embora tenha sofrido três gols na final, dois foram de pênalti. O goleiro também protagonizou uma defesa à queima-roupa que poderia decretar a derrota da Argentina no minuto final da prorrogação.
Nos pênaltis, o arqueiro argentino defendeu a batida de Coman. Tchouameni foi o outro francês a desperdiçar a cobrança na disputa que terminou por 4 a 2 para a Argentina. Dibu disse que ficou tranquilo durante as penalidades para inspirar seus colegas de time. [Estava] Tranquilo, é nesse momento que tenho que dar tranquilidade para meus companheiros", afirmou.
Por fim, ele dedicou o título aos seus familiares. "[Dedico] À minha família, venho de um lugar muito humilde, fui muito jovem para a Inglaterra, quero dedicar a eles", concluiu o goleiro do Aston Villa.
Com o resultado, a Argentina se sagrou campeã pela terceira vez - os dois primeiros títulos foram em 1978 e em 1986.

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