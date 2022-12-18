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Argentina campeã mundial

Emocionado, Scaloni diz ter sorte de ganhar Copa com a Argentina

Muito emocionado, com lágrimas nos olhos, ele disse que o momento é de todos da seleção e também da torcida argentina
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 dez 2022 às 16:40

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 16:40

Com o filho no colo, o técnico Lionel Scaloni, 44, concedeu entrevista ainda no gramado do estádio Lusail, após a vitória nos pênaltis sobre a França, o que garantiu o tricampeonato mundial à Argentina.
Lionel Scaloni, técnico campeão com a Argentina na Copa do Mundo do Catar
Lionel Scaloni, técnico campeão com a Argentina na Copa do Mundo do Catar Crédito: Fifa/Divulgação
Muito emocionado, com lágrimas nos olhos, ele disse que o momento é de todos da seleção e também da torcida. "Com os golpes que recebemos hoje, tendo vencido assim... Quero dizer às pessoas para aproveitarem. Todos aqueles que querem jogar pela seleção argentina façam o que esses caras fizeram."
Ele também agradeceu os ensinamentos que teve dos pais, citados por ele como fundamentais para sua carreira.
"Sei que sempre agradecemos à família, mas, no meu caso, se meu pai estiver me vendo, e minha mãe também, quero que saibam que eles me fizeram entender que eu não podia nunca desistir. E é importante as pessoas entenderem que não sou só eu, é todo o grupo. Mas eu tive sorte de estar aqui. É uma alegria muito grande", comentou o comandante.
A seleção argentina é o primeiro trabalho de Scaloni como treinador principal. Ele era auxiliar técnico de Jorge Sampaoli no Sevilla-ESP (2016-2017) e na própria seleção argentina (2017-2018). Quando Sampaoli deixou o comando do grupo, após o fiasco da Copa da Rússia-2018, foi escalado como interino.
No entanto, com o passar do tempo, ele ganhou a confiança dos jogadores e também da Federação Argentina. O título da Copa América de 2021, superando o Brasil na final no estádio do Maracanã, foi o ponto de confirmação do comandante e também de união do grupo, que se fechou até chegar à conquista da Copa do Mundo do Qatar.

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