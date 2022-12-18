  Futebol
  • Mbappé faz três na final e termina como artilheiro da Copa do Catar
Goleador

Mbappé faz três na final e termina como artilheiro da Copa do Catar

Atacante francês marcou oito gols no Mundial, um a mais do que Messi, que foi campeão com a Argentina

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 15:29

Agência FolhaPress

Mbappé comemora gol da França sobre a Argentina na final da Copa do Mundo do Catar Crédito: Fifa/Divulgação
SÃO PAULO - Com os gols anotados na final da Copa do Mundo 2022, neste domingo (18), contra a Argentina, Kylian Mbappé se isolou e confirmou a artilharia no Catar com 8 gols marcados. No fim, os sul-americanos venceram nos pênaltis (4 a 2) depois de 3 a 3 em 120 minutos.
O astro francês foi o nome da seleção europeia no Estádio Lusail: apareceu nos minutos finais do tempo normal, converteu um pênalti e fez um golaço para empatar e forçar prorrogação. No tempo extra, em nova penalidade, Mbappé registrou a oitava bola na rede no Catar.
Com os gols deste domingo, o francês bateu o recorde de gols em finais da Copa do Mundo. Com 4 gols em duas finais, ele ultrapassou Geoff Hurst, Zinedine Zidane, Pelé e Vavá, todos com três bolas na rede em decisões.
Messi ficou logo atrás na artilharia. Campeão, o astro converteu um pênalti, ainda no primeiro tempo, e apareceu novamente na prorrogação, completando rebote do goleiro. Ele se tornou o primeiro jogador com gols em todas as fases da Copa do Mundo desde Jairzinho, em 1970.

Artilheiros da Copa do Mundo 2022

  • Mbappé (França) - 8 gols 
  • Messi (Argentina) - 7 gols 
  • Julián Álvarez (Argentina) e Giroud (França) - 4 gols.

