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Homenagem

Vídeo: saiba como Ronaldo reagiu ao ver rosto em tatuagem de Richarlison

Atacante capixaba tatuou o próprio rosto, ao lado do Fenômeno e de Neymar, nas costas, durante esta semana

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2022 às 16:35
Ronaldo Fenômeno foi pego de surpresa com a tatuagem que o atacante Richarlison, do Tottenham e da Seleção Brasileira, fez nas costas em homenagem a ele e a Neymar. A reação do ex-atacante e hoje empresário foi exibida em live na Ronaldo TV. "Meu Deus do céu", disse o herói do penta.
"Ele mesmo não vê, né. Ele não falou nada comigo, não. Mas esse menino é tão especial, cara. Não sabia muito dele, mas comecei a pesquisar sobre e, cara, só encontrei coisa bacana. Só história f... desse menino. Fiquei tão feliz do Brasil estar conhecendo um novo ídolo, estar apaixonado por ele", completou Ronaldo, logo em seguida.
Além de Ronaldo e Neymar, a tatuagem tem o próprio rosto de Richarlison e uma mensagem que Pelé publicou no Instagram do atacante capixaba. O desenho é completado com a imagem de um garoto com a camisa 9 de Richarlison com uma bola na favela.
Richarlison e Ronaldo protagonizaram um encontro emocionante durante a Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, o camisa 9 da Seleção Brasileira não escondeu a emoção e o nervosismo ao participar de uma entrevista ao lado do Fenômeno, após a vitória de 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, pelas oitavas de final.
Com informações de UOL Esporte

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