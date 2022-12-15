Vídeo: saiba como Ronaldo reagiu ao ver rosto em tatuagem de Richarlison

"Ele mesmo não vê, né. Ele não falou nada comigo, não. Mas esse menino é tão especial, cara. Não sabia muito dele, mas comecei a pesquisar sobre e, cara, só encontrei coisa bacana. Só história f... desse menino. Fiquei tão feliz do Brasil estar conhecendo um novo ídolo, estar apaixonado por ele", completou Ronaldo, logo em seguida.