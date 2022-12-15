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Cifras altas

Palmeiras fecha venda de Endrick para o Real Madrid por R$ 400 milhões

Clube paulista confirmou a transação na manhã desta quinta-feira (15); valores superam a venda de Neymar ao Barcelona, que aconteceu em 2013

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 12:13

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

15 dez 2022 às 12:13
Palmeiras divulgou a venda de Endrick na manhã desta quinta-feira (14)
Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao lado de Endrick e de seu Crédito: Reprodução / Twitter
Endrick, joia do Palmeiras, é o mais novo jogador do Real Madrid, da Espanha. Na manhã desta quinta-feira (15), o clube paulista confirmou a venda do jovem ao time espanhol por aproximadamente 70 milhões de euros, cerca de R$ 393 milhões na cotação atual.
Atualmente com 16 anos, o atacante só irá vestir a camisa do Real Madrid quando completar 18 anos, em 2024. Por enquanto, ele segue defendendo o Palmeiras.
O contrato com o Real Madrid vai até 2027, com possibilidade de renovação por mais três anos. Ou seja, Endrick pode atuar pelos merengues até 2030.
O Verdão receberá 60 milhões de euros, e o restante do valor do contrato, relativo a impostos e outros encargos, serão pagos em breve pelo clube de Madrid. Ao todo, a operação sairá por 72 milhões de euros (R$ 407 milhões).
Nas redes sociais, torcedores tiveram opiniões diversas sobre a venda do atleta. Alguns parabenizaram o jovem e o clube, e outros criticaram a decisão de vender um jogador tão novo.
"Esse Endrick aí... já vi esse filme. Não que seja ruim, mas está com muita mídia... e segue a carência brasileira de ídolos", escreveu um internauta.
Leila Pereira, presidente do Palmeiras, afirmou que o futebol do jogador é páreo para o novo clube. “Concretizamos a maior negociação da história do futebol brasileiro. A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas esportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas”, disse.

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