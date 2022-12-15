Palmeiras fecha venda de Endrick para o Real Madrid por R$ 400 milhões

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao lado de Endrick e de seu Crédito: Reprodução / Twitter

Endrick, joia do Palmeiras, é o mais novo jogador do Real Madrid, da Espanha. Na manhã desta quinta-feira (15), o clube paulista confirmou a venda do jovem ao time espanhol por aproximadamente 70 milhões de euros, cerca de R$ 393 milhões na cotação atual.

Atualmente com 16 anos, o atacante só irá vestir a camisa do Real Madrid quando completar 18 anos, em 2024. Por enquanto, ele segue defendendo o Palmeiras.

Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais. pic.twitter.com/3LgPSEDU0T — SE Palmeiras (@Palmeiras) December 15, 2022

O contrato com o Real Madrid vai até 2027, com possibilidade de renovação por mais três anos. Ou seja, Endrick pode atuar pelos merengues até 2030.

O Verdão receberá 60 milhões de euros, e o restante do valor do contrato, relativo a impostos e outros encargos, serão pagos em breve pelo clube de Madrid. Ao todo, a operação sairá por 72 milhões de euros (R$ 407 milhões).

Nas redes sociais, torcedores tiveram opiniões diversas sobre a venda do atleta. Alguns parabenizaram o jovem e o clube, e outros criticaram a decisão de vender um jogador tão novo.

"Esse Endrick aí... já vi esse filme. Não que seja ruim, mas está com muita mídia... e segue a carência brasileira de ídolos", escreveu um internauta.

Endrick tem tudo pra ser um fenômeno. Craque. — Dr TeLe (@drtelesantana) December 15, 2022

Sobre Endrick: não esperem que eu ache legal a venda de um talento que o Palmeiras revela, sobretudo em um momento que o trabalho de base no time finalmente foi feito depois de décadas. Ele tem 16 anos, o próximo que virá depois (Estevão) será vendido com essa idade (+) — GM Bloisi ?? ?? #ForaBolsonaro (@gmbloisi) December 15, 2022