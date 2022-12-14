Saiba data e horário da final da Copa entre Argentina e França

Chaveamento da Copa do Mundo do Catar Crédito: Arte Geraldo Neto

SÃO PAULO - Argentina e França disputarão a final da Copa do Mundo 2022 no domingo (18), às 12h, no horário de Brasília. A decisão do torneio no Catar será realizada no Lusail Stadium. Confira no infográfico acima

A França, atual campeã mundial, confirmou sua vaga na segunda final de Copa consecutiva depois de bater a seleção de Marrocos pelo placar de 2 a 0 nesta quarta-feira (14).

No dia anterior, a Argentina se classificou após vencer a equipe da Croácia pelo placar de 3 a 0.

No sábado (17), às 12h, Croácia e Marrocos se enfrentarão para decidir o terceiro lugar no Mundial.