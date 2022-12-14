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Hora da decisão

Saiba data e horário da final da Copa entre Argentina e França

Croácia e Marrocos farão a decisão do terceiro lugar, um dia antes da final do Mundial do Catar

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 20:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 dez 2022 às 20:09
Chaveamento da Copa do Mundo do Catar
Chaveamento da Copa do Mundo do Catar Crédito: Arte Geraldo Neto
SÃO PAULO - Argentina e França disputarão a final da Copa do Mundo 2022 no domingo (18), às 12h, no horário de Brasília. A decisão do torneio no Catar será realizada no Lusail Stadium. Confira no infográfico acima
A França, atual campeã mundial, confirmou sua vaga na segunda final de Copa consecutiva depois de bater a seleção de Marrocos pelo placar de 2 a 0 nesta quarta-feira (14).
No dia anterior, a Argentina se classificou após vencer a equipe da Croácia pelo placar de 3 a 0.
No sábado (17), às 12h, Croácia e Marrocos se enfrentarão para decidir o terceiro lugar no Mundial.
Os marroquinos fizeram história no Catar e já garantiram a melhor colocação da história de uma seleção africana em Copas do Mundo mesmo se forem derrotados na última partida.

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