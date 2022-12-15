Polonês vai apitar final da Copa do Mundo entre França e Argentina

O polonês era o favorito, em uma disputa acirrada que incluía outros árbitros, inclusive o brasileiro Wilton Sampaio, que foi o que mais vezes trabalhou no Mundial, com quatro atuações. Marciniak, por sua vez, apitou até agora duas partidas: França 2 x 1 Dinamarca e Argentina 2 x 1 Austrália.

E vai ter brasileiro na equipe de arbitragem para a decisão do terceiro e quarto lugares entre Marrocos e Croácia, no sábado (17), a partir das 12 horas (de Brasília). O árbitro central desse jogo será Abdulrahman Al Jassim, do Catar. Raphael Claus e Neuza Back, do Brasil, serão os reservas imediatos do árbitro e dos assistentes, respectivamente.