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Hora da decisão

Polonês vai apitar final da Copa do Mundo entre França e Argentina

Szymon Marciniak foi o escolhido pela Fifa para comandar o jogo mais importante do Mundial do Catar

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 14:54

Públicado em 

15 dez 2022 às 14:54
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Szymon Marciniak, árbitro polonês que vai apitar a final da Copa do Mundo do Catar
Szymon Marciniak apitou dois jogos durante a Copa do Mundo do Catar Crédito: Fifa/Divulgação
O árbitro polonês Szymon Marciniak foi o escolhido pela comissão de arbitragem da Fifa para apitar a final da Copa do Mundo entre França e Argentina, no próximo domingo (18), a partir das 12 horas (de Brasília), no estádio Lusail.
O polonês era o favorito, em uma disputa acirrada que incluía outros árbitros, inclusive o brasileiro Wilton Sampaio, que foi o que mais vezes trabalhou no Mundial, com quatro atuações. Marciniak, por sua vez, apitou até agora duas partidas: França 2 x 1 Dinamarca e Argentina 2 x 1 Austrália.
E vai ter brasileiro na equipe de arbitragem para a decisão do terceiro e quarto lugares entre Marrocos e Croácia, no sábado (17), a partir das 12 horas (de Brasília). O árbitro central desse jogo será Abdulrahman Al Jassim, do Catar. Raphael Claus e Neuza Back, do Brasil, serão os reservas imediatos do árbitro e dos assistentes, respectivamente. 

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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