Técnico de Marrocos quer título francês para ver Mbappé repetir Pelé

"Será um grande jogo. A Argentina ganhou confiança por causa da performance exuberante de Messi, enquanto a França defende muito bem e tem um jogo ofensivo muito bonito. Será um jogo equilibrado. Acredito que a França poderá ganhar novamente o título, mas Messi sabe que é sua última oportunidade de ser campeão mundial ao mesmo tempo em que Mbappé é um grande jogador e se ganhar de novo estará repetindo o Pelé."