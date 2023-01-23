Arbitragem nos Estaduais adota práticas da última Copa do Mundo

Jogo entre Fluminense e Madureira no Kleber Andrade: arbitragem carioca em terras capixabas Crédito: Ricardo Medeiros

Está aberta a temporada do futebol 2023 com o início dos campeonatos estaduais. Alguns times ainda seguem em fase de preparação, utilizando as equipes reservas. Já em relação à arbitragem , observamos também que alguns novos nomes estão surgindo e, junto a isso, novas práticas que vimos na última Copa do Mundo passam a ser colocadas em ação pelos árbitros.

O que chama muito a atenção é o tempo dos acréscimos praticados pelos árbitros, seguindo o rigor da competição mundial. A recuperação do tempo perdido em cada etapa do jogo saiu do padrão de um, dois ou três minutos e está chegando a oito, nove minutos, o que é muito positivo e um ótimo legado deixado pela Copa.

Não se pode mais tolerar "catimba", "cera" ou a velha malandragem sem aplicar a força da regra. Temos um bom começo de temporada e torço para que esse rigor permaneça e contribua para um futebol de melhor qualidade e dinâmica nesta nova temporada.

Jogos do Rio no ES

Alguns torcedores me perguntaram por que os jogos de times cariocas no Espírito Santo não utilizam os árbitros capixabas. A resposta é que, apesar de os jogos estarem sendo disputados aqui, a competição é de outro Estado, no caso o Rio de Janeiro. Cada Federação de Futebol deve utilizar os próprios árbitros em suas partidas oficiais.

Tive uma boa conversa na última semana com o amigo Wilton Sampaio, árbitro brasileiro de muito destaque na Copa do Mundo do Catar. Na conversa por telefone, tentei uma entrevista para nossa coluna, mas, por orientação da Fifa, os árbitros estão proibidos de dar qualquer entrevista. Então, não foi possível.