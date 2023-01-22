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Futebol

Torcida encara chuva para ver Fluminense no Kleber Andrade; veja fotos

Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Madureira, também do Rio de Janeiro, em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2023 às 18:56

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 18:56

Fluminense e Madureira se enfrentam no Estádio Kleber Andrade
Fluminense e Madureira se enfrentam no Estádio Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
Nem a chuva espantou a torcida do Fluminense no Espírito Santo, que compareceu neste domingo (22) ao Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para acompanhar o time carioca de perto. O Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Madureira, também do Rio de Janeiro, em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara. 
O público começou ocupar as cadeiras bem antes da partida. Antes de a bola começar a rolar, às 18h, os torcedores enfrentaram uma forte chuva no estádio, mas o temporal deu uma trégua. Três dias antes do jogo, sete mil ingressos já haviam sido vendidos. 
Único time com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, o Fluminense volta a terras capixabas após seis anos. Em 2017, empatou por 1 a 1 com o Flamengo. Desta vez, busca manter a invencibilidade — venceu o Resende, por 2 a 0, e depois superou o Nova Iguaçu por 1 a 0. 
Já o Tricolor suburbano, treinado por Felipe Arantes, empatou sem gols nas rodadas anteriores, contra o contra Vasco e Flamengo. 

Fluminense e Madureira se enfrentam no Estádio Kleber Andrade

As ruas no entorno do Kleber Andrade foram interditadas neste domingo (22) para a chegada e saída dos torcedores. As intervenções no bairro Rio Branco serão mantidas até as 22h. A Polícia Militar e a Guarda Municipal vão dar suporte durante o jogo e orientações aos motoristas. 
Há uma campanha para a meia-entrada solidária para quem doar um quilo de alimento não perecível. Os alimentos serão revertidos para as vítimas das recentes chuvas no Espírito Santo.
Com informações das agências Estado e Brasil.

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