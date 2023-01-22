Trânsito muda no entorno do Kleber Andrade para jogo do Fluminense

Kleber Andrade volta a ser palco de jogos do Campeonato Carioca após longo período Crédito: Sesport/Divulgação

O trânsito no entorno do Estádio Kleber Andrade, no bairro Rio Branco, em Cariacica, sofrerá intervenções até as 22 horas desde domingo (22), devido ao jogo entre Madureira x Fluminense, que acontecerá no local às 18 horas, válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

Segundo a prefeitura, as interdições, que tiveram início às 14 horas, são nos seguintes locais:

Avenida Kleber Andrade

Rua Rio Branco

Rua Padre Anchieta

Rua Gervásio Dalcol

Rua Waldemar Siepiersky

O trânsito será liberado em todas as ruas a partir de 22 horas.

“Polícia Militar e a Gerência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social de Cariacica (Semdefes), por meio dos agentes de trânsito e Guarda Municipal, farão o suporte necessário durante o jogo e darão orientações aos motoristas.”

As principais torcidas organizadas do Fluminense preparam uma caminhada da BR 262 até o estádio Kleber Andrade. Por conta da expectativa de grande público, a Ceturb colocou 20 ônibus extras para a partida. Os coletivos reforçaram as linhas tanto na ida como na volta do estádio.

JOGO DO FLU