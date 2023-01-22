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Trânsito muda no entorno do Kleber Andrade para jogo do Fluminense

Cinco vias ficam interditadas até as 22h desde domingo (22) por causa do confronto com o Madureira, pelo Cariocão
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

22 jan 2023 às 14:26

Publicado em 22 de Janeiro de 2023 às 14:26

Kleber Andrade volta a ser palco de jogos do Campeonato Carioca após longo período
Kleber Andrade volta a ser palco de jogos do Campeonato Carioca após longo período Crédito: Sesport/Divulgação
O trânsito no entorno do Estádio Kleber Andrade, no bairro Rio Branco, em Cariacica, sofrerá intervenções até as 22 horas desde domingo (22), devido ao jogo entre Madureira x Fluminense, que acontecerá no local às 18 horas, válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca.
Segundo a prefeitura, as interdições, que tiveram início às 14 horas, são nos seguintes locais:
  • Avenida Kleber Andrade
  • Rua Rio Branco
  • Rua Padre Anchieta
  • Rua Gervásio Dalcol 
  • Rua Waldemar Siepiersky
O trânsito será liberado em todas as ruas a partir de 22 horas.
“Polícia Militar e a Gerência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social de Cariacica (Semdefes), por meio dos agentes de trânsito e Guarda Municipal, farão o suporte necessário durante o jogo e darão orientações aos motoristas.”
As principais torcidas organizadas do Fluminense preparam uma caminhada da BR 262 até o estádio Kleber Andrade. Por conta da expectativa de grande público, a Ceturb colocou 20 ônibus extras para a partida. Os coletivos reforçaram as linhas tanto na ida como na volta do estádio.

JOGO DO FLU

MADUREIRA X FLUMINENSE
  • Competição: Campeonato Carioca
  • Local: Estádio Kleber Andrade
  • Data: 22 de janeiro
  • Horário: 18h
  • Ingressos: R$ 200,00 (inteira), R$ 100,00,00 (meia-entrada) ou R$ 100,00 + 1kg de alimento (meia solidária)
  • Pontos de venda: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado), Loja do Fluminense (Shopping Vitória) e Bar Fluminense (Rua da Lama)  
  • Venda online: ingressosa.com 
  • Desconto: Assinante do Clube A Gazeta tem direito a desconto de 15% sobre o valor do ingresso; o desconto é válido para compra realizada na loja do Fluminense, no Shopping Vitória, e nas Lojas Ademar Cunha, em Cariacica e Laranjeiras.

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