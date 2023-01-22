Trânsito muda no entorno do Kleber Andrade para jogo do Fluminense

O trânsito no entorno do Estádio Kleber Andrade, no bairro Rio Branco, em Cariacica, sofrerá intervenções até as 22 horas desde domingo (22), devido ao jogo entre Madureira x Fluminense, que acontecerá no local às 18 horas, válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca.
Segundo a prefeitura, as interdições, que tiveram início às 14 horas, são nos seguintes locais:
- Avenida Kleber Andrade
- Rua Rio Branco
- Rua Padre Anchieta
- Rua Gervásio Dalcol
- Rua Waldemar Siepiersky
O trânsito será liberado em todas as ruas a partir de 22 horas.
“Polícia Militar e a Gerência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social de Cariacica (Semdefes), por meio dos agentes de trânsito e Guarda Municipal, farão o suporte necessário durante o jogo e darão orientações aos motoristas.”
As principais torcidas organizadas do Fluminense preparam uma caminhada da BR 262 até o estádio Kleber Andrade. Por conta da expectativa de grande público, a Ceturb colocou 20 ônibus extras para a partida. Os coletivos reforçaram as linhas tanto na ida como na volta do estádio.
JOGO DO FLU
MADUREIRA X FLUMINENSE
- Competição: Campeonato Carioca
- Local: Estádio Kleber Andrade
- Data: 22 de janeiro
- Horário: 18h
- Ingressos: R$ 200,00 (inteira), R$ 100,00,00 (meia-entrada) ou R$ 100,00 + 1kg de alimento (meia solidária)
- Pontos de venda: Ademar Cunha (Cariacica, Laranjeiras, Novo México e Guarapari), Los Sport (shoppings Boulevard, Moxuara e Mestre Álvaro), Casa do Torcedor (OK Supermercado), Loja do Fluminense (Shopping Vitória) e Bar Fluminense (Rua da Lama)
- Venda online: ingressosa.com
- Desconto: Assinante do Clube A Gazeta tem direito a desconto de 15% sobre o valor do ingresso; o desconto é válido para compra realizada na loja do Fluminense, no Shopping Vitória, e nas Lojas Ademar Cunha, em Cariacica e Laranjeiras.