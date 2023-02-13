Árbitros europeus seguem como referência nas principais competições

Anthony Taylor apitou a final do Mundial de Clubes Crédito: Getty Images/Fifa Divulgação

Os árbitros europeus continuam dando as cartas na arbitragem mundial. As duas últimas maiores competições de seleções e de clubes tiveram trabalhos de excelência com o polonês Szymon Marciniak na grande final da Copa do Mundo 2022 entre Argentina e França e o inglês Anthony Taylor apitando a decisão do Mundial de Clubes na partida que marcou o oitavo título do Real Madrid na competição.

Uma gestão extremamente profissional, com um currículo único de formação de novos árbitros desde as federações até chegarem às grandes competições europeias, mostra resultados indiscutíveis de que eles são os melhores do mundo também na arbitragem.

Aqui pelo Brasil, o árbitro ainda sofre com a falta de estrutura e com uma gestão amadora que não conseguiu nem se adequar ao VAR e ainda está longe de um nível aceitável.

Arbitragem ruim no Campeonato Carioca

Uma mostra disso foi a fraca arbitragem no clássico entre Fluminense e Vasco pelo Campeonato Carioca. O árbitro Felipe da Silva Paludo não conseguiu controlar a disciplina dos jogadores que logo aos trinta segundos de jogo já se enfrentavam com empurrões e xingamentos sem que o árbitro tomasse qualquer providência mais rigorosa, perdendo completamente a autoridade em campo e, por isso, teve que passar o jogo todo separando brigas de jogadores, lembrando os árbitros de boxe.