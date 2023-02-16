Operação Penalidade Máxima aponta manipulação de resultados na Série B

Com um nome bem sugestivo, foi deflagrada a operação "Penalidade Máxima", pelo Ministério Público de Goiás, que aponta para manipulação de resultados através de sites de apostas, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022.
A suspeita recai sobre quatro jogadores que cometeram pênaltis, todos no primeiro tempo dos jogos. O que iria render R$ 150 mil para cada um deles. Os jogos investigados são Vila Nova-GO x Sport, Sampaio Correia x Londrina, e Criciúma x Tombense. As informações são de que já tem um empresário de São Paulo preso pelo envolvimento no caso como responsável pelas apostas e o contato com os jogadores.
O fato é que os juízes - árbitros - que são sempre chamados de ladrões, não têm nenhum envolvimento no caso. A situação abre os olhos de todos desportistas e deixa claro que daqui para frente deve-se analisar melhor os lances nas derrotas de seus times para que as acusações de ladrões sejam direcionadas a quem merece ser chamado assim.
Algumas dúvidas: no caso de manipulação de resultados em 2005, envolvendo o ex-àrbitro Edilson Pereira de Carvalho, que foi banido do futebol, os jogos com resultados manipulados foram jogados novamente. Como ficam agora os resultados desses jogos da Série B? Teremos novas partidas? E os jogadores envolvidos? Serão banidos do futebol como o árbitro foi em 2005? Com a palavra, as justiças Comum e a Desportiva.