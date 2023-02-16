Operação Penalidade Máxima aponta manipulação de resultados na Série B

Criciúma x Tombense é um dos jogos investigados por manipulação de resultados Crédito: Premiere/Reprodução

Com um nome bem sugestivo, foi deflagrada a operação "Penalidade Máxima", pelo Ministério Público de Goiás, que aponta para manipulação de resultados através de sites de apostas, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022.

A suspeita recai sobre quatro jogadores que cometeram pênaltis, todos no primeiro tempo dos jogos. O que iria render R$ 150 mil para cada um deles. Os jogos investigados são Vila Nova-GO x Sport, Sampaio Correia x Londrina, e Criciúma x Tombense. As informações são de que já tem um empresário de São Paulo preso pelo envolvimento no caso como responsável pelas apostas e o contato com os jogadores.

O fato é que os juízes - árbitros - que são sempre chamados de ladrões, não têm nenhum envolvimento no caso. A situação abre os olhos de todos desportistas e deixa claro que daqui para frente deve-se analisar melhor os lances nas derrotas de seus times para que as acusações de ladrões sejam direcionadas a quem merece ser chamado assim.