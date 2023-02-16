Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em cima do lance

Operação Penalidade Máxima aponta manipulação de resultados na Série B

Os juízes - árbitros - que são sempre chamados de ladrões, não têm nenhum envolvimento no caso. A situação deixa claro que deve-se analisar melhor os lances nas derrotas para que as acusações de ladrões sejam direcionadas a quem merece

Públicado em 

16 fev 2023 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Criciúma x Tombense é um dos jogos investigados por manipulação de resultados
Criciúma x Tombense é um dos jogos investigados por manipulação de resultados Crédito: Premiere/Reprodução
Com um nome bem sugestivo, foi deflagrada a operação "Penalidade Máxima", pelo Ministério Público de Goiás, que aponta para manipulação de resultados através de sites de apostas, na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022.
A suspeita recai sobre quatro jogadores que cometeram pênaltis, todos no primeiro tempo dos jogos. O que iria render R$ 150 mil para cada um deles. Os jogos investigados são Vila Nova-GO x Sport, Sampaio Correia x Londrina, e Criciúma x Tombense. As informações são de que já tem um empresário de São Paulo preso pelo envolvimento no caso como responsável pelas apostas e o contato com os jogadores.
O fato é que os juízes - árbitros - que são sempre chamados de ladrões, não têm nenhum envolvimento no caso. A situação abre os olhos de todos desportistas e deixa claro que daqui para frente deve-se analisar melhor os lances nas derrotas de seus times para que as acusações de ladrões sejam direcionadas a quem merece ser chamado assim.
Algumas dúvidas: no caso de manipulação de resultados em 2005, envolvendo o ex-àrbitro Edilson Pereira de Carvalho, que foi banido do futebol, os jogos com resultados manipulados foram jogados novamente. Como ficam agora os resultados desses jogos da Série B? Teremos novas partidas? E os jogadores envolvidos? Serão banidos do futebol como o árbitro foi em 2005? Com a palavra, as justiças Comum e a Desportiva.

Veja Também

Árbitros europeus seguem como referência nas principais competições

Árbitro de Flamengo e Al Hilal acertou nos pênaltis e na expulsão de Gerson

Depois do rigor na Copa do Mundo, arbitragem muda estilo na Supercopa

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Brasileiro Série B Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados