Em clássico carioca recheado de lances polêmicos, Edina Alves se saiu bem

A árbitra Edina Alves conduziu o jogo entre Flamengo e Botafogo com segurança Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

Um bom jogo, e cheio de decisões difíceis da arbitragem na vitória do Botafogo sobre o Flamengo por 3 a 2, no Maracanã. Edina Alves, que comandou a equipe feminina de arbitragem, esteve quase impecável.

Começo pelo pênalti muito bem marcado a favor do Botafogo, em que ela estava muito bem posicionada e acertou. No mesmo lance, aplicou cartão amarelo em Gabigol por reclamação sem vacilar. Da mesma forma, acertou ao expulsar o jogador Rafael, do Botafogo, por uma entrada dura quando este já tinha cartão amarelo. Ato contínuo, expulsou o técnico alvinegro, que deu um piti à beira do gramado - e Edina, mais uma vez, impávida, agiu corretamente mantendo a autoridade em campo.

Aí veio o vacilo que tirou a perfeição do seu trabalho. Thiago Maia acertou um adversário com um chute violento após chegar atrasado na jogada e mesmo após ser chamada pelo VAR, Edina manteve apenas o cartão amarelo que, a meu ver, não foi suficiente para a violência da jogada.

A partir daí, a condução do jogo ficou difícil, com jogadores nervosos, mas a árbitra manteve a calma e mesmo assim sinalizou 11 minutos de acréscimos, cumprindo a determinação à risca.

Wilton Sampaio não se impôs no clássico paulista

Edina, que será a árbitra brasileira na Copa do Mundo feminina, deu exemplo para o árbitro brasileiro que foi um dos nossos representantes na Copa do Mundo masculina no Catar. Wilton Sampaio não se impôs em campo na vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 2 a 1.