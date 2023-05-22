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Comissão Nacional de Arbitragem tenta explicar o inexplicável

Wilson Seneme, presidente da entidade, a partir da última rodada, resolveu iniciar um programa semanal pela TV CBF onde passa de 30 minutos a uma hora explicando lances polêmicos da rodada

Públicado em 

22 mai 2023 às 10:03
Wallace Valente

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Wallace Valente

Comissão Nacional de Arbitragem iniciou programa em que tenta esclarecer lances polêmicos no futebol brasileiro
Comissão Nacional de Arbitragem iniciou programa em que tenta esclarecer lances polêmicos no futebol brasileiro Crédito: CBF TV/Reprodução
Aprendi com o gestor e desportista Luciano Rezende que quando se tem que explicar muito uma situação é porque alguma coisa está muito errada. É assim que vejo a nova iniciativa da Comissão Nacional de Arbitragem.
O Presidente Wilson Seneme, a partir da última rodada, resolveu iniciar um programa semanal pela TV CBF onde passa de30 minutos a uma hora explicando - ou tentando explicar - os lances polêmicos dos jogos do Campeonato Brasileiro. Ali ele faz de tudo para elucidar as decisões dos árbitros sob o ponto de vista da regra do jogo e sempre finaliza seus comentários dizendo que "tudo isso depende da interpretação do momento". Com essa frase ele explica, explica e não explica nada.
Se tudo depende da interpretação do momento, não adianta explicar porque cada um terá sua própria interpretação. Seneme já tentou de tudo. Reciclagens, mudanças no protocolo do VAR, operação tolerância zero, imersão de um grupo seleto de árbitros para realização de cursos e agora, como nada mudou, surge tentando explicar o inexplicável. O que precisa mudar é o modelo de gestão da arbitragem brasileira, que não forma novos árbitros e apenas escala, pune e explica - ou tenta explicar.
Pênaltis como aquele marcado a favor do Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, a não expulsão de Gabigol pelo pisão na perna do PH Ganso caído, francamente, não tem explicação que convença alguém. Como dizia um antigo personagem de um programa de humor "não precisa explicar, eu só queria entender."
A explicação para a boa arbitragem do gaúcho Rafael Klein na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Corinthians foi que os jogadores resolveram jogar futebol sem reclamações e simulações dessa vez. O árbitro não teve muito trabalho e controlou bem o jogo com apenas dois cartões amarelos.

Racismo

O cartão vermelho da rodada vai para os atos racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid por parte de torcedores do Valencia durante partida da Liga Espanhola. O árbitro paralisou a partida por oito minutos até que os xingamentos de "mono" - macaco em espanhol - cessassem. Situação lamentável e sem explicação!

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Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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