Comissão Nacional de Arbitragem tenta explicar o inexplicável

Comissão Nacional de Arbitragem iniciou programa em que tenta esclarecer lances polêmicos no futebol brasileiro Crédito: CBF TV/Reprodução

Aprendi com o gestor e desportista Luciano Rezende que quando se tem que explicar muito uma situação é porque alguma coisa está muito errada. É assim que vejo a nova iniciativa da Comissão Nacional de Arbitragem.

O Presidente Wilson Seneme, a partir da última rodada, resolveu iniciar um programa semanal pela TV CBF onde passa de30 minutos a uma hora explicando - ou tentando explicar - os lances polêmicos dos jogos do Campeonato Brasileiro. Ali ele faz de tudo para elucidar as decisões dos árbitros sob o ponto de vista da regra do jogo e sempre finaliza seus comentários dizendo que "tudo isso depende da interpretação do momento". Com essa frase ele explica, explica e não explica nada.

Se tudo depende da interpretação do momento, não adianta explicar porque cada um terá sua própria interpretação. Seneme já tentou de tudo. Reciclagens, mudanças no protocolo do VAR, operação tolerância zero, imersão de um grupo seleto de árbitros para realização de cursos e agora, como nada mudou, surge tentando explicar o inexplicável. O que precisa mudar é o modelo de gestão da arbitragem brasileira, que não forma novos árbitros e apenas escala, pune e explica - ou tenta explicar.

Pênaltis como aquele marcado a favor do Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, a não expulsão de Gabigol pelo pisão na perna do PH Ganso caído, francamente, não tem explicação que convença alguém. Como dizia um antigo personagem de um programa de humor "não precisa explicar, eu só queria entender."

A explicação para a boa arbitragem do gaúcho Rafael Klein na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Corinthians foi que os jogadores resolveram jogar futebol sem reclamações e simulações dessa vez. O árbitro não teve muito trabalho e controlou bem o jogo com apenas dois cartões amarelos.

Racismo