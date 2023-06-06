Juiz pernambucano atua de maneira enérgica no Brasileirão e se destaca

Além da goleada aplicada pelo Flamengo sobre o Vasco , o grande momento do clássico foi a presença do jogador Vinícius Júnior entrando em campo no intervalo do jogo levantando as camisas do Flamengo e do Vasco. Cria do Flamengo, levantar a camisa do Vasco foi um gesto nobre de reconhecimento a história de inclusão e acolhimento do time cruzmaltino com pessoas negras. O Vasco foi o primeiro time brasileiro a aceitar negros vestindo sua camisa como jogador, um símbolo de combate ao racismo.

Mudando de assunto… Tem pernambucano arretado se destacando pela forma enérgica que vem apitando na série do campeonato brasileiro.

Rodrigo Pereira de Lima, árbitro de futebol da federação pernambucana Crédito: Rafael Vieira/ FPF

Rodrigo Pereira de Lima foi o mesmo que aplicou cartão amarelo em Gabigol por reclamação logo na primeira rodada da competição. Dessa vez, na vitória do Fluminense sobre o Bragantino por dois a um (2x1), ele também não aliviou. Nino, Ganso e Felipe Mello já receberam o cartão amarelo no primeiro tempo também por reclamação.

Na memória

Faleceu no Rio de Janeiro o árbitro Léo Feldman, que apitou jogos inesquecíveis na memória do torcedor brasileiro. Léo foi árbitro do jogo do "gol de barriga", de Renato Gaúcho, na final de 1995 no Fla x Flu, quando o tricolor foi campeão.

Outro jogo inesquecível foi o título do Flamengo sobre o Vasco em 2001, quando o sérvio Petkovic fez aquele gol de falta nos últimos minutos da partida no ângulo do goleiro Elton do Vasco da Gama. O ex-árbitro morreu no Rio de Janeiro aos 67 anos.

E essa semana tivemos mais um dia de perseguição à arbitragem brasileira. Sob a coordenação da CBF e alguns árbitros do quadro da FIFA, foi fundada outra associação de árbitros no Brasil, ABRAFUT.