Flamengo é o time mais disciplinado e Flu o mais indisciplinado do Brasileirão

Flamengo se preocupa mais em jogar bola do que parar os adversários Crédito: Alexandre Brum/Folhapress

Um balanço dos cartões amarelos e vermelhos no Campeonato Brasileiro da Série A até o momento mostra que o Flamengo é o time mais disciplinado, recebendo menos cartões amarelos e um dos únicos que ainda não recebeu cartão vermelho.

Acompanham o rubro-negro carioca Internacional e Corinthians, que também não tiveram jogadores expulsos na competição. Por outro lado, o Fluminense, é o time mais indisciplinado do Brasileirão, com mais cartões vermelhos até a última rodada.

A interferência do Var nas partidas do campeonato mostram que o Bahia foi o time que teve mais decisões favoráveis após o árbitro consultar o equipamento. Foram cinco favoráveis e apenas uma desfavorável.

Entre os times que mais sofreram com o equipamento, aparece o Santos com uma decisão favorável e quatro contra após o árbitro ser chamado ao Var.

Pênalti não marcado

No empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, além de um pênalti não marcado sobre Everton Ribeiro, do time carioca, o jogo foi paralisado duas vezes pelo árbitro Ramon Abel, devido aos efeitos de spray de pimenta incomodar os jogadores das duas equipes.