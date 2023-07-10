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Arbitragem

Flamengo é o time mais disciplinado e Flu o mais indisciplinado do Brasileirão

Balanço do Brasileirão até aqui mostra que Rubro-Negro é o time com menor número de cartões amarelos e ainda não teve jogadores advertidos com o vermelho

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 15:24

Públicado em 

10 jul 2023 às 15:24
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Flamengo
Flamengo se preocupa mais em jogar bola do que parar os adversários Crédito: Alexandre Brum/Folhapress
Um balanço dos cartões amarelos e vermelhos no Campeonato Brasileiro da Série A até o momento mostra que o Flamengo é o time mais disciplinado, recebendo menos cartões amarelos e um dos únicos que ainda não recebeu cartão vermelho.
Acompanham o rubro-negro carioca Internacional e Corinthians, que também não tiveram jogadores expulsos na competição. Por outro lado, o Fluminense, é o time mais indisciplinado do Brasileirão, com mais cartões vermelhos até a última rodada.
A interferência do Var nas partidas do campeonato mostram que o Bahia foi o time que teve mais decisões favoráveis após o árbitro consultar o equipamento. Foram cinco favoráveis e apenas uma desfavorável.
Entre os times que mais sofreram com o equipamento, aparece o Santos com uma decisão favorável e quatro contra após o árbitro ser chamado ao Var.

Pênalti não marcado

No empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, além de um pênalti não marcado sobre Everton Ribeiro, do time carioca, o jogo foi paralisado duas vezes pelo árbitro Ramon Abel, devido aos efeitos de spray de pimenta incomodar os jogadores das duas equipes. 
O uso do gás, que foi utilizado pela polícia militar do lado de fora do estádio por causa de uma confusão entre as duas torcidas, está entre uma das situações que podem encerrar uma partida a qualquer momento. A regra do futebol diz que qualquer interferência externa ao jogo que cause a interrupção momentânea da partida e que não cesse pode levar o árbitro a encerrar o jogo.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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