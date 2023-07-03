Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em cima do Lance

Rodada do Brasileirão foi marcada por cartões curiosos para os jogadores

Vasco teve a dupla de zaga amarelada em apenas um lance, e o Fluminense teve jogador expulso após o apito final

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 15:47

Públicado em 

03 jul 2023 às 15:47
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Raphael Claus não aliviou para os defensores do Vasco
Raphael Claus não aliviou para os defensores do Vasco Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
A rodada do Brasileirão foi de aplicação de cartões amarelos e vermelhos curiosos por parte da arbitragem, muitos deles completamente desnecessários e evitáveis. Vamos aos fatos.
No jogo entre Botafogo e Vasco, os dois zagueiros cruz-maltinos receberam cartão amarelo na mesma jogada. O jogador Robson segurou com as duas mãos o atacante Tiquinho, do Botafogo, mas o árbitro aplicou a lei da vantagem na jogada e, na sequência, o outro zagueiro, Léo, também segurou pela camisa o adversário Eduardo, cometendo a falta. Após marcar a falta, o árbitro Raphael Claus, que controlou bem os ânimos e teve uma boa arbitragem, "amarelou" de uma vez só a zaga do Vasco. Logo depois o zagueiro Robson foi substituído ainda no primeiro tempo.
No jogo dos tricolores paulista e carioca, São Paulo x Fluminense, também teve um cartão curioso. O atacante Jhon Arias, do Fluminense, recebeu cartão vermelho após o apito final do árbitro Anderson Daronco. A regra diz que o árbitro pode aplicar os cartões amarelo ou vermelho após o final da partida enquanto ele ainda estiver dentro de campo.
Talvez o jogador Árias não sabia disso e foi tirar satisfação com o adversário Pablo, do São Paulo, com uma peitada e acabou sendo expulso de forma completamente desnecessária e desfalca o time para o próximo jogo.
Outro cartão amarelo seguido do vermelho foi para o técnico Felipão, do Atlético Mineiro. O treinador, que se não aprendeu até hoje não aprende mais, reclamou com o árbitro Wilton Sampaio de uma falta não marcada para o Galo e recebeu o cartão amarelo. Mesmo assim ele continuou com a reclamação e foi expulso de campo nos acréscimos do primeiro tempo e logo em seguida o árbitro encerrou a etapa. Ou seja, podia ficar sem essa. 

Bate-Boca

Outra situação, que não teve cartão porque foi no vestiário e não no campo, mas também curiosa, foi a discussão entre o atacante Gabigol, do Flamengo, e o diretor de futebol Marcos Braz. Com xingamentos de ambos os lados, o bate-boca assustou quem presenciou. Gerson foi um dos responsáveis por intervir e botar panos quentes.

Veja Também

Racismo e vandalismo precisam de respostas duras e imediatas no futebol

Juiz pernambucano atua de maneira enérgica no Brasileirão e se destaca

Flamengo teve pênalti mal marcado no jogo contra o Cruzeiro

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Feira em Vitória dá descontos de até 80% em roupas, eletrônicos e cosméticos
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu em um acidente na Rodovia Leste-Oeste
Universitária morre em capotamento na Rodovia Leste-Oeste em Cariacica
Prato do Empório São Miguel no festival Sabores & Canções 2026, em Colatina
Festival gastronômico reúne 12 restaurantes de Colatina; conheça pratos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados