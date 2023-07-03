Rodada do Brasileirão foi marcada por cartões curiosos para os jogadores

Raphael Claus não aliviou para os defensores do Vasco Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

A rodada do Brasileirão foi de aplicação de cartões amarelos e vermelhos curiosos por parte da arbitragem, muitos deles completamente desnecessários e evitáveis. Vamos aos fatos.

No jogo entre Botafogo e Vasco, os dois zagueiros cruz-maltinos receberam cartão amarelo na mesma jogada. O jogador Robson segurou com as duas mãos o atacante Tiquinho, do Botafogo, mas o árbitro aplicou a lei da vantagem na jogada e, na sequência, o outro zagueiro, Léo, também segurou pela camisa o adversário Eduardo, cometendo a falta. Após marcar a falta, o árbitro Raphael Claus, que controlou bem os ânimos e teve uma boa arbitragem, "amarelou" de uma vez só a zaga do Vasco. Logo depois o zagueiro Robson foi substituído ainda no primeiro tempo.

No jogo dos tricolores paulista e carioca, São Paulo x Fluminense, também teve um cartão curioso. O atacante Jhon Arias, do Fluminense, recebeu cartão vermelho após o apito final do árbitro Anderson Daronco. A regra diz que o árbitro pode aplicar os cartões amarelo ou vermelho após o final da partida enquanto ele ainda estiver dentro de campo.

Talvez o jogador Árias não sabia disso e foi tirar satisfação com o adversário Pablo, do São Paulo, com uma peitada e acabou sendo expulso de forma completamente desnecessária e desfalca o time para o próximo jogo.

Outro cartão amarelo seguido do vermelho foi para o técnico Felipão, do Atlético Mineiro. O treinador, que se não aprendeu até hoje não aprende mais, reclamou com o árbitro Wilton Sampaio de uma falta não marcada para o Galo e recebeu o cartão amarelo. Mesmo assim ele continuou com a reclamação e foi expulso de campo nos acréscimos do primeiro tempo e logo em seguida o árbitro encerrou a etapa. Ou seja, podia ficar sem essa.

Bate-Boca