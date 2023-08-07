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Em Cima do Lance

Conmebol mantém cartão vermelho de Marcelo: sem querer também é falta

Lateral-esquerdo acertou um pisão em Luciano Sánchez na partida contra o Argentino Juniors pela Libertadores

Públicado em 

07 ago 2023 às 15:42
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Marcelo foi expulso no jogo contra o Argentino Juniors
Marcelo foi expulso no jogo contra o Argentino Juniors Crédito: Fotobairesarg/AGIF
Apesar do pedido de anulação do Fluminense, a Conmebol manteve o cartão vermelho recebido pelo lateral-esquerdo Marcelo diante do Argentinos Juniors, na última terça-feira /(01) ao atingir o jogador Luciano Sánchez com um pisão que lesionou gravemente o adversário.
Nessa jogada há duas situações a serem comentadas. Primeiro que Marcelo, a meu ver, não teve intenção de fazer aquilo. A segunda é que, com intenção ou não, foi um lance muito forte e o cartão vermelho foi corretamente aplicado. Afinal, se sem querer também é falta, sendo uma falta dura deve ser punida como tal. Outra informação é que a comissão disciplinar não pode tirar o cartão aplicado em campo e nem tirar a suspensão automática de um jogo.
Falei aqui na semana passada sobre a exposição desnecessária que a comissão de arbitragem capixaba fez ao postar nota pública anunciando o afastamento de dois árbitros por erros técnicos. O assunto agora rende em nível nacional. Depois de várias punições públicas de árbitros por parte de Wilson Seneme, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, o que gerou reclamações de quase a totalidade do quadro, agora Seneme resolveu afastar das escalas os árbitros da Federação Goiana devido a um protesto da entidade criticando a arbitragem de Caio Max (RN), que teria prejudicado o time do Goiás, um de seus filiados. 
A reação veio em forma de punição aos árbitros goianos, que já não são escalados desde então. A falta de respeito e de proteção aos árbitros da comissão capixaba está fazendo escola pelo país afora. E diante de tudo isso, a nova associação de árbitros, Abrafut, que foi criada pela própria CBF, segue calada e omissa.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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