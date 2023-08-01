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Em Cima do Lance

Comissão de arbitragem da FES erra ao expor nome de árbitros punidos

O comando tem todo o direito e o dever de afastar e aperfeiçoar seus comandados, mas não há nenhuma necessidade de expor ainda mais os árbitros. Um constrangimento desnecessário

Públicado em 

01 ago 2023 às 12:43
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Licitação para contratação de árbitros: Sooretama não deu cartão vermelho
Cartão vermelho para a Comissão de Arbitragem Crédito: Divulgação
Atualmente, a Comissão Nacional de Arbitragem exibe um programa semanal na TV CBF com o seu presidente, Wilson Seneme, explicando os lances da rodada e puxando as orelhas dos árbitros do Campeonato Brasileiro publicamente, plagiando a cômica Escolinha do Professor Raimundo. Esta semana, indo nessa mesma linha, a Comissão de arbitragem da Federação Capixaba de Futebol, divulgou nota pública completamente descabida e desnecessária, anunciando aos quatro ventos uma punição aplicada a dois árbitros de seu quadro "por entender que o desempenho de ambos foi abaixo dos padrões exigidos".
A Comissão de Árbitros não leva em consideração que eles já são expostos diariamente a xingamentos, críticas e reclamações, e a própria comissão, que deveria preservá-los e protegê-los, os expõe ainda mais, divulgando seus nomes, para dar satisfação não se sabe a quem. 
O comando tem todo o direito e o dever de afastar e reciclar seus comandados, mas poderia também vir a público e explicar que utilidade tem essa nota pública para o processo. Eu respondo, nenhuma. A única coisa que consegue é deixar os árbitros constrangidos, expostos e desrespeitados diante de torcedores, jogadores, dirigentes, imprensa, familiares e seus colegas de ofício.
Aliás, a meu ver, fere a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da Constituição Federal no seu artigo 1°. Quando esses dois árbitros voltarem a campo para trabalhar, certamente terão sobre eles os holofotes da comunidade esportiva com comentários que poderiam não existir. Cartão vermelho para a Comissão de arbitragem da Federação Capixaba de Futebol.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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