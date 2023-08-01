Comissão de arbitragem da FES erra ao expor nome de árbitros punidos

Cartão vermelho para a Comissão de Arbitragem Crédito: Divulgação

Atualmente, a Comissão Nacional de Arbitragem exibe um programa semanal na TV CBF com o seu presidente, Wilson Seneme, explicando os lances da rodada e puxando as orelhas dos árbitros do Campeonato Brasileiro publicamente, plagiando a cômica Escolinha do Professor Raimundo. Esta semana, indo nessa mesma linha, a Comissão de arbitragem da Federação Capixaba de Futebol, divulgou nota pública completamente descabida e desnecessária, anunciando aos quatro ventos uma punição aplicada a dois árbitros de seu quadro "por entender que o desempenho de ambos foi abaixo dos padrões exigidos".

A Comissão de Árbitros não leva em consideração que eles já são expostos diariamente a xingamentos, críticas e reclamações, e a própria comissão, que deveria preservá-los e protegê-los, os expõe ainda mais, divulgando seus nomes, para dar satisfação não se sabe a quem.

O comando tem todo o direito e o dever de afastar e reciclar seus comandados, mas poderia também vir a público e explicar que utilidade tem essa nota pública para o processo. Eu respondo, nenhuma. A única coisa que consegue é deixar os árbitros constrangidos, expostos e desrespeitados diante de torcedores, jogadores, dirigentes, imprensa, familiares e seus colegas de ofício.