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Brasileirão

Vasco consegue liminar para jogar contra o Atlético-MG no Maracanã

A decisão foi proferida na noite de segunda (14), apesar da tentativa do Flamengo de convencer o juiz de que realizar mais uma partida no estádio será prejudicial ao gramado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2023 às 06:02

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 06:02

O Vasco conseguiu na Justiça uma liminar para usar o Maracanã na partida de domingo (20), contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.
A decisão foi proferida na noite de segunda (14), apesar da tentativa do Flamengo de convencer o juiz de que realizar mais uma partida no estádio será prejudicial ao gramado.
O juiz Mauro Nicolau Junior deixou claro que a decisão liminar vale especificamente para o jogo de domingo, às 11h.
Vasco vence Cruzeiro por 1 a 0 no Maracanã e se consolida no G4 da Série B do Brasileiro
Após liminar, Vasco vai mandar mais um jogo no Maracanã Crédito: Divulgação | Paulo Souza
Se a gestão do Maracanã, encabeçada pelo Flamengo e que tem o Fluminense como interveniente anuente, não cumprir a decisão judicial, ficará sujeita a multa de R$ 1,5 milhão.

O que o juiz considerou

Está evidente a impossibilidade de uso de São Januário, pois o estádio está interditado por decisão judicial. O magistrado enxergou "clara a má vontade do réu (Flamengo) para com o autor (Vasco) de forma a receber seus jogos".
O juiz citou na decisão que "o gramado possui tecnologia de ponta" e não há impedimento para realização de partidas em dias consecutivos. Na véspera, tem Fluminense x América-MG, às 18h30.
O processo do Vasco foi contra o Flamengo, mas o argumento rubro-negro, entre outros pontos, passou pela preocupação da Conmebol de que os gramados dos estádios estejam em más condições na Libertadores.

Queda de braço se repete

O Vasco já tinha conseguido uma liminar favorável neste ano, quando usou o Maracanã na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileiro.
A fase do time na ocasião era muito melhor do que a atual, pois a equipe tinha vencido o próprio Atlético-MG, no Mineirão, por 2 a 1, na primeira rodada do Brasileiro.
Contra o Palmeiras, o Maracanã ficou lotado, o time abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu o empate.

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