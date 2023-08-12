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Para a camisa 10

Vasco abre negociações com meia ex-seleção francesa, diz jornalista

O time fez uma proposta para contar com o jogador e está confiante no negócio, que agora depende de Payet. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2023 às 16:36

Publicado em 12 de Agosto de 2023 às 16:36

O Vasco busca a contratação do meia Dimitri Payet, de 36 anos. O jogador está sem clube depois de deixar o Olympique de Marselha.
VAsco
O meia francês Payet tem negociações avançadas para defender o Vascoi Crédito: BeSoccer
O time fez uma proposta para contar com o jogador e está confiante no negócio, que agora depende de Payet. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola.
O meia estava no Olympique de Marselha desde a temporada 2016/17 e é ídolo do clube. Em sua despedida, ele se emocionou e disse que o clube lhe ofereceu um cargo administrativo, mas que ele queria continuar atuando.
Além do Olympique de Marselha - que ele também defendeu entre 2013/14 e 2014/15, Payet atuou por Nantes, Saint-Étienne, Lille e West Ham.
Dimitri Payet defendeu a seleção francesa entre 2010 e 2018. Em 2016, foi um dos destaques no vice-campeonato da Eurocopa, e perdeu a Copa do Mundo de 2018 - conquistada pela França - por conta de uma lesão. Em 38 jogos pela seleção, ele fez oito gols.
Em 2022, Payet foi finalista do Prêmio Puskás - que é dado pela Fifa ao autor do gol mais bonito da temporada. A honraria ficou com Marcin Olesky, que atua no futebol polonês para amputados.

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