Vasco sai na frente, mas sofre empate do Red Bull Bragantino fora de casa

Lutando por objetivos distintos no Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Vasco ficaram no empate por 1 a 1 nesta segunda-feira (14), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada. O time paulista perdeu a oportunidade de entrar no G-4, enquanto o rival continua longe de deixar a zona de rebaixamento.
Com o resultado, o Red Bull Bragantino ficou em quinto, com 32 pontos, mesma pontuação do Flamengo, quarto, que leva a melhor nos critérios de desempate. O Vasco, por sua vez, é o vice-lanterna, com 13. O Bahia, primeiro fora da degola, tem 18
O Jogo
Com um ataque mais fixo formado por Sorriso e Thiago Borbas, o Red Bull Bragantino apostou nas bolas alçadas para dentro da área do Vasco, mas não teve muito sucesso. O time carioca conseguiu impedir o avanço rival e ganhou todas as bolas pelo alto.
O Vasco foi gostando do jogo com o passar do tempo e viu Aderlan cometer pênalti em Vegetti. O próprio argentino foi para a cobrança e marcou. A chance de ampliar veio com Orellano. Ele saiu de frente para Cleiton, mas chutou rasteiro e jogou para fora.
O lance perdido deu chance para o Red Bull Bragantino se recuperar ainda no primeiro tempo. Aos 52 minutos, Lucas Evangelista cobrou falta, Medel afastou mal e viu a bola sobrar para Gustavinho. O meia jogou no fundo das redes.
A partida caiu de produção no segundo tempo. Os treinadores tentaram mexer, mas o jogo ficou no marasmo, tanto que a primeira chance foi aos 25 minutos. Thiago Borbas recebeu de Bruninho e chutou longe do gol.
O jogo ganhou em emoção no fim. Aos 34 minutos, Sorriso cobrou falta, Juninho Capixaba desviou e Lucas Patrick mandou muito perto da trave. Jadsom Silva também tentou já nos acréscimos, mas Léo Jardim fez grande defesa e assegurou o empate.
O Vasco volta a campo no domingo, às 11h, diante do Atlético-MG, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). No mesmo dia, às 16h, o Red Bull Bragantino visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).