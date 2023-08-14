Enquanto aguarda Payet e mira saída do Z-4, Vasco encara Bragantino pelo Brasileiro

Em momentos opostos no Campeonato Brasileiro, Bragantino e Vasco se enfrentam na noite desta segunda-feira (14), às 21h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.
De um lado, o Massa Bruta vem de eliminação nas oitavas de final da Sul-Americana, mas ocupa a ‘confortável’ 6ª posição na tabela do Brasileiro, com 31 pontos. Enquanto isso, o Gigante da Colina tem a missão de vencer para respirar no Brasileirão.
O time de Ramón Díaz amarga a 19ª colocação, com apenas 12 pontos. Na última rodada, o clube cruz-maltino venceu o Grêmio e apresentou indícios de reação para sair do Z-4 e escapar do rebaixamento.
Para o duelo contra o Bragantino, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Robson Bambu, Medel, Léo Pelé e Lucas Piton; Jair (Zé Gabriel), Marlon Gomes, Paulino, Orellano, Gabriel Pec e Sebastián Ferreira.
Praxedes, um dos destaques da equipe e titular na vitória contra o Grêmio, não entra em campo por pertencer ao Bragantino.
Já a equipe paulista deve contar com Cleiton, Aderlan (Hurtado), Leo Ortiz, Luan Patrick, e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho; Thiago Borbas (Matheus Gonçalves) Sorriso e Eduardo Sasha.
Na espera por Payet
Na missão de lutar para não sofrer um novo rebaixamento, o Vasco vem se reforçando na janela de transferências. Após anunciar nomes como Maicon (zagueiro), Jefferson (lateral) Medel (volante), Praxedes e Paulinho (meio-campistas), Serginho, Rossi, Sebastian Ferreira e Vegetti (atacantes), o clube agora aguarda a chegada do meia francês Dimitri Payet.
Com pré-contrato já assinado, o ex-meia da seleção francesa e do Olympique de Marseille fica no Vasco até julho de 2025. Chegando ao Rio, Payet passará por exames médicos, vai assinar o contrato definitivo e já estará apto para a inscrição e estreia no Brasileirão.
Ídolo na França, Payet soma 326 partidas, 78 gols e 95 assistências pelo time de Marselha. Já por sua seleção são 38 jogos, oito gols e nove assistências.