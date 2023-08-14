Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Enquanto aguarda Payet e mira saída do Z-4, Vasco encara Bragantino pelo Brasileiro
Enquanto aguarda Payet e mira saída do Z-4, Vasco encara Bragantino pelo Brasileiro

Precisando de uma vitória para respirar no campeonato, Gigante da Colina entra em campo contra uma das equipes mais regulares da temporada
Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 13:09

Ramón Díaz vai contar com nomes importantes para a sequência da temporada vascaína Crédito: Daniel Ramalho / Vasco
Em momentos opostos no Campeonato Brasileiro, Bragantino e Vasco se enfrentam na noite desta segunda-feira (14), às 21h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.
De um lado, o Massa Bruta vem de eliminação nas oitavas de final da Sul-Americana, mas ocupa a ‘confortável’ 6ª posição na tabela do Brasileiro, com 31 pontos. Enquanto isso, o Gigante da Colina tem a missão de vencer para respirar no Brasileirão.
O time de Ramón Díaz amarga a 19ª colocação, com apenas 12 pontos. Na última rodada, o clube cruz-maltino venceu o Grêmio e apresentou indícios de reação para sair do Z-4 e escapar do rebaixamento.
Para o duelo contra o Bragantino, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim, Robson Bambu, Medel, Léo Pelé e Lucas Piton; Jair (Zé Gabriel), Marlon Gomes, Paulino, Orellano, Gabriel Pec e Sebastián Ferreira.
Praxedes, um dos destaques da equipe e titular na vitória contra o Grêmio, não entra em campo por pertencer ao Bragantino.

Já a equipe paulista deve contar com Cleiton, Aderlan (Hurtado), Leo Ortiz, Luan Patrick, e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Bruninho; Thiago Borbas (Matheus Gonçalves) Sorriso e Eduardo Sasha.

Na espera por Payet

Na missão de lutar para não sofrer um novo rebaixamento, o Vasco vem se reforçando na janela de transferências. Após anunciar nomes como Maicon (zagueiro), Jefferson (lateral) Medel (volante), Praxedes e Paulinho (meio-campistas), Serginho, Rossi, Sebastian Ferreira e Vegetti (atacantes), o clube agora aguarda a chegada do meia francês Dimitri Payet.
Com pré-contrato já assinado, o ex-meia da seleção francesa e do Olympique de Marseille fica no Vasco até julho de 2025. Chegando ao Rio, Payet passará por exames médicos, vai assinar o contrato definitivo e já estará apto para a inscrição e estreia no Brasileirão.
Ídolo na França, Payet soma 326 partidas, 78 gols e 95 assistências pelo time de Marselha. Já por sua seleção são 38 jogos, oito gols e nove assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Esportes Futebol Brasileirão Campeonato Brasileiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados