Richarlison vai doar R$ 2 milhões em cursos de inglês para instituições sociais

O atacante Richarlison, do Tottenham e da Seleção Brasileira, auxilia diversos projetos ligados à educação e, nesta segunda-feira (14), o jogador anunciou mais uma ação. O capixaba revelou que vai doar R$ 2 milhões em cursos completos de inglês para duas instituições sociais.

Richarlison destaca a importância do aprendizado do idioma para os jovens com menos oportunidades, principalmente em um mundo globalizado, onde o inglês é a língua mais falada do planeta.

"Sei que ter um curso de inglês é fundamental e nem todo mundo tem condições de pagar pelas aulas. Por isso, pedi para que parte do meu cachê fosse pago em doações e a Open English (empresa parceira) gostou da ideia. Os cursos serão repassados para a Associação Nova Venécia, lá na minha cidade, e para o Gerando Falcões, que está presente em várias cidades do Brasil", revelou o atacante, em entrevista ao ge.globo

Richarlison e o idioma inglês

Além da doação milionária, Richarlison também passa a ser embaixador da empresa parceira e aluno. O capixaba vai compartilhar, em suas redes sociais, uma série de conteúdos sobre sua experiência pessoal com o aprendizado do inglês. Além disso, o atacante falará sobre a importância desse conhecimento em sua carreira profissional e pessoal.

Nascido no interior do Espírito Santo, e de origem humilde, Richarlison conta que sempre estudou em escola pública e teve acesso apenas ao básico do inglês. Nessas sete temporadas, desde que foi jogar na Inglaterra, um dos maiores desafios para o jogador foi a comunicação.

"Eu sempre estudei em escola pública, e as aulas de inglês eram muito básicas, não dá para aprender o suficiente para o dia a dia aqui na Inglaterra. Por isso, principalmente nos dois primeiros anos, sofri bastante para entender o que falavam comigo e para me comunicar. Dei sorte de sempre ter outros brasileiros para me ajudar quando precisava, mas a gente acaba perdendo a autonomia", explica o jogador.

O inglês de Richarlison está evoluindo ano a ano. Hoje, o capixaba dá entrevistas e conversa com os torcedores locais. Mas, o atacante garante que vai seguir se dedicando em busca da fluência no idioma.

"Eu falo bem melhor do que falava há um ou dois anos. Peguei pesado nas aulas e agora consigo entender bem o que falam comigo, me comunico bem, mas sei que posso ir melhorando aos poucos, tanto para o dia a dia no clube, quanto para dar entrevistas e falar com os torcedores. Por isso, fazer aulas no esquema online da Open English vai ser ótimo, pois os professores são nativos e ainda se encaixa na minha rotina apertada de treinos".

Meme de Richarlison, na Copa de 2022, vira tema de campanha

Em uma entrevista coletiva, às vésperas da Copa do Mundo do Catar, em novembro de 2022, o atacante Richarlison brincou ao dispensar o tradutor e soltar a frase: I speak english, my friend (eu falo inglês, meu amigo). A brincadeira do capixaba, com o jornalista que fazia a pergunta, arrancou risos dos presentes, ganhou as redes sociais e virou meme.

Quase um ano depois, a expressão se transformou no slogan da campanha da qual o jogador será o garoto-propaganda. O fundador e CEO da Open English, Andres Moreno, explica que além do engajamento em ações sociais, Richarlison também foi escolhido para ser parceiro da empresa por conta do seu bom-humor.