Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • PSG aceita R$ 482 milhões e Neymar vai reforçar o Al-Hilal
Liga Saudita

PSG aceita R$ 482 milhões e Neymar vai reforçar o Al-Hilal

O reforço bombástico do clube mais vendedor da Arábia Saudita é esperado em Riade já nesta semana para ser apresentado e prontamente ficar à disposição do treinador português Jorge Jesus
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2023 às 07:02

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 07:02

Neymar vai ser confirmado muito em breve como novo reforço do Al-Hilal. O clube saudita alinhou nas últimas horas os detalhes finais da negociação com o PSG, tendo aceitado pagar uma verba de aproximadamente 90 milhões de euros (R$ 482 milhões) para avançar com a transferência em definitivo.
O acordo verbal com o craque, por sua vez, foi alcançado mais cedo, depois de quase duas semanas de conversas concretas e o risco de fracasso com a forte entrada do Barcelona na disputa, o que fez com que o jogador demorasse mais tempo para responder. Falta, agora, a assinatura do contrato.
Neymar acompanhou o jogo da Seleção Brasileira contra Camarões
Neymar é o novo reforço do Al-Hilal Crédito: Fifa/Divulgação
Em busca de um nome de impacto para bater de frente com o Al Nassr do português Cristiano Ronaldo e o Al-Ittihad do francês Karim Benzema, o Al-Hilal vai desembolsar cerca de 100 milhões de euros (R$ 536 milhões) por temporada para o atacante brasileiro de 31 anos, num vínculo válido, a princípio, por duas temporadas.
O reforço bombástico do clube mais vendedor da Arábia Saudita é esperado em Riade já nesta semana para ser apresentado e prontamente ficar à disposição do treinador português Jorge Jesus. A ideia da diretoria, inclusive, passa por ver a comissão técnica convocá-lo para o jogo de sábado, dia 19, contra o Al-Fayha, na segunda rodada da Liga Saudita.
Ao que tudo indica, Neymar, que custou 222 milhões de euros ao PSG em 2017, vai vestir a camisa número 10, que está vaga no elenco desde a saída do atacante argentino Luciano Vietto, que deixou o Al-Hilal para jogar no Al-Qadisiyah, da segunda divisão do futebol saudita.

Reforços para o ataque

Neymar não deve ser o único jogador de ataque a reforçar o Al-Hilal nos próximos dias. O clube saudita tem negociações em andamento para fechar com o sérvio Aleksandar Mitrovic, do Fulham.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados